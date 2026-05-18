Ghali unico artista italiano in front row alla sfilata Gucci Cruise 2027 a New York

Ghali è stato il protagonista italiano tra le stelle mondiali che hanno illuminato Times Square per la sfilata Cruise 2027 di Gucci, firmata da Demna. Il rapper milanese ha presenziato in esclusiva come unico artista italiano in prima fila, confermando l'ascesa del suo profilo internazionale non solo nella musica ma anche nella moda e nella cultura contemporanea.

Accanto a Ghali, la front row è stata impreziosita dalla presenza di autentiche icone pop come Mariah Carey, Shawn Mendes, Kim Kardashian e Anna Wintour, in una cornice che ha sottolineato il respiro globale dell'evento GucciCore.

L'evento è stato un vero e proprio spettacolo che ha trasformato Times Square nel palcoscenico della moda più atteso, con la prima sfilata Cruise diretta dall'estro creativo di Demna. Ghali, con il suo stile distintivo, ha attirato l'attenzione dei fotografi e degli addetti ai lavori, sottolineando il ruolo crescente degli artisti italiani nelle dinamiche internazionali della moda.

Unico artista italiano presente in front row, Ghali ha condiviso la scena con star internazionali come Mariah Carey, Shawn Mendes, Kim Kardashian e Anna Wintour, confermando il suo ruolo sempre più centrale tra musica, moda e cultura contemporanea.

La presenza di Ghali all'evento rappresenta un riconoscimento della sua influenza oltre i confini musicali, in un contesto dove arte, stile e contemporaneità si intrecciano. La maison Gucci, con questa nuova collezione, ha scelto di puntare sui volti che incarnano lo spirito della cultura globale, e Ghali, con la sua personalità eclettica, ne è la testimonianza.