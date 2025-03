AVM presenta il nuovo FRITZ!Box 6860 5G: connessione ultraveloce sia in casa che fuori

Il FRITZ!Box 6860 5G, disponibile da oggi, rappresenta una soluzione innovativa per l’accesso a Internet mobile ad alta velocità, con un potente hotspot Wi-Fi e un sistema di telefonia affidabile. Grazie alla tecnologia 5G di ultima generazione e a un design robusto, il dispositivo è ideale sia per gli utenti privati che per le aziende, garantendo versatilità e prestazioni elevate in ogni ambiente.

Dotato della tecnologia Fixed Wireless Access, il FRITZ!Box 6860 5G supporta sia il 5G (NSA, SA) che l’LTE, raggiungendo velocità di trasmissione dati fino a 1,3 gigabit al secondo. Questo garantisce un accesso rapido e affidabile alla rete mobile, perfetto per lo streaming, il gaming e il lavoro da remoto.

Inoltre, grazie alla tecnologia Wi-Fi Mesh con Wi-Fi 6, il segnale viene distribuito uniformemente in tutta la casa, assicurando connessioni stabili e performanti anche in presenza di più dispositivi connessi.

Il FRITZ!Box 6860 5G integra una base DECT per la telefonia e la smart home, supportando fino a sei telefoni cordless e dieci telefoni IP tramite il registrar SIP interno. Le chiamate possono essere effettuate utilizzando il numero mobile della SIM card con VoLTE/VoNR o via VoIP/SIP.

Oltre alle funzionalità telefoniche avanzate, il dispositivo offre il supporto per dispositivi smart home FRITZ!DECT, come termostati, interruttori e lampadine intelligenti, rendendolo un hub perfetto per l’automazione domestica.

Grazie al suo design compatto e resistente, il FRITZ!Box 6860 5G può essere installato sia in ambienti interni che esterni. La certificazione IP54 garantisce protezione dagli spruzzi d’acqua, rendendolo perfetto per l’uso all’aperto. Inoltre, il supporto Power over Ethernet (PoE) consente di alimentare il dispositivo e trasmettere dati attraverso un unico cavo, facilitando il posizionamento su pareti, finestre o in aree esterne.

Il FRITZ!Box 6860 5G è già pronto per il futuro, supportando sia il 5G standalone (SA) che il 5G non-standalone (NSA), oltre alle reti 4G e 3G. Grazie alla compatibilità con numerose frequenze, comprese le nuove bande n75, n76 e n77, il dispositivo garantisce massima flessibilità e prestazioni ottimali anche nelle reti di domani.