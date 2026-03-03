Barilla e Dynamo Camp insieme per “Biscotti di Felicità”: un abbraccio che moltiplica il bene

Il 14 e il 15 marzo 2026 le piazze italiane si coloreranno di solidarietà grazie a “Biscotti di Felicità”, il primo grande evento nazionale promosso da Dynamo Camp con il sostegno di Barilla. L’iniziativa, che coinvolgerà 18 regioni e oltre 100 città italiane, sarà un’occasione per sensibilizzare sul tema dell’isolamento personale, sociale ed economico che colpisce molte famiglie con figli affetti da patologie gravi o disabilità, e per raccogliere fondi a sostegno dei programmi di Terapia Ricreativa di Dynamo Camp.

Durante le due giornate, i volontari della Fondazione – affiancati da circa 3.000 collaboratori di Barilla – distribuiranno 40.000 biscottiere in edizione limitata Dynamo contenenti una confezione di Abbracci Mulino Bianco. Con una semplice donazione sarà possibile contribuire concretamente al sostegno delle attività offerte gratuitamente da Dynamo Camp ai bambini e alle loro famiglie.

Barilla, fedele alla propria storia di responsabilità sociale, non si è limitata alla sola fornitura dei prodotti: l’azienda ha contribuito alla copertura dei costi di produzione delle speciali biscottiere e di parte rilevante delle spese organizzative dell’evento, dimostrando come il cibo possa essere anche veicolo di vicinanza e condivisione. “In Barilla crediamo che il cibo possa essere un potente veicolo di vicinanza e condivisione. Con ‘Biscotti di felicità’ vogliamo trasformare un gesto semplice, come donare e ricevere un biscotto, in un segno concreto di supporto alle famiglie che affrontano ogni giorno la complessità di una patologia grave. Essere al fianco di Dynamo Camp significa stare vicino a queste famiglie con un aiuto reale e tangibile”, ha dichiarato il Gruppo Barilla.

Questo appuntamento segna una nuova tappa del percorso condiviso da Barilla e Dynamo Camp, iniziato nel 2019 e parte integrante delle strategie di Diversity & Inclusion portate avanti dall’azienda di Parma. All’interno del Gruppo sono attivi 17 Employee Resource Group in tutto il mondo, coinvolgendo circa 2.000 collaboratori nella promozione di una cultura aziendale inclusiva. Tra questi spicca “ThisAbility”, il programma dedicato alla valorizzazione dei talenti delle persone con disabilità, nato per trasformare la disabilità in possibilità.

Attraverso questa partnership, Barilla contribuisce a creare un ponte di solidarietà e consapevolezza, sostenendo le famiglie e i giovani protagonisti delle attività di Dynamo Camp, che comprendono arrampicata, tiro con l’arco, attività acquatiche, laboratori artistici, hip hop, radio e teatro. Tutte esperienze ideate secondo il modello della Terapia Ricreativa Dynamo, che mira a rafforzare l’autostima e la fiducia in sé stessi, offrendo momenti di svago e crescita in un ambiente sicuro e accogliente.

L’impegno di Barilla con Dynamo non si limita agli eventi di beneficenza. L’azienda ha collaborato anche alla realizzazione del Barilla Innovation & Technology Experience, il nuovo centro di ricerca e sviluppo a Parma, concepito in collaborazione con Dynamo Academy per garantire percorsi accessibili a ipovedenti, arredi flessibili e ambienti realmente inclusivi.

Nel weekend del 14 e 15 marzo, in città da Milano a Napoli, da Firenze a Palermo, da Torino a Venezia, migliaia di volontari offriranno i “Biscotti di Felicità” invitando i cittadini a un gesto di generosità che racchiude tutto il valore di un abbraccio. Perché, come recita il messaggio della campagna, “Aiutaci a moltiplicare la felicità” non è solo uno slogan, ma un invito concreto a partecipare a una catena di solidarietà capace di unire l’Italia nel segno della condivisione e della speranza.