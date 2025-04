BAW1: ecco la nuova microcar cinese

Nel panorama della mobilità elettrica, BAW1 si distingue come una soluzione innovativa e versatile. Questo quadriciclo, progettato dal colosso automobilistico Beijing Auto Works (BAW), rappresenta un’opzione ideale per chi cerca un veicolo compatto, agile e tecnologicamente avanzato. Grazie alla collaborazione con TC8 Srl, membro associato UNRAE, il mercato italiano accoglie un modello che combina efficienza, comfort e sostenibilità.

Fondata nel 1951, BAW è una delle prime aziende automobilistiche cinesi e vanta una lunga tradizione nel settore. Con BAW1, l’azienda introduce un veicolo di categoria L7, guidabile a partire dai 16 anni, disponibile in tre versioni: trasporto persone a 2 e 4 posti, e trasporto merci a 2 posti.

Con una lunghezza di poco più di tre metri e una larghezza di un metro e mezzo, BAW1 è incredibilmente spazioso per la sua categoria. La configurazione a 4 posti reali riempie il vuoto lasciato da molte case automobilistiche che hanno abbandonato il segmento A. Il design con tre porte e un bagagliaio ampliabile lo rende perfetto per la città e per chi cerca una soluzione flessibile per la mobilità quotidiana.

BAW1 offre una trazione posteriore e due opzioni di batteria:

13,7 kWh per una velocità massima di 90 km/h e autonomia fino a 170 km sulle versioni Fun e Young.

per una velocità massima di 90 km/h e sulle versioni Fun e Young. 17,2 kWh per un’autonomia estesa di 220 km sulle versioni City (4 posti) e Work (trasporto merci a 2 posti).

Queste caratteristiche rendono BAW1 un’alternativa concreta ai veicoli tradizionali, garantendo ottime prestazioni senza emissioni.

L’attenzione ai dettagli e alla sicurezza è evidente: scocca portante, sospensione anteriore MacPherson e impianto frenante misto dischi/tamburo assicurano stabilità e comfort. Airbag e ABS sono ora di serie su tutte le versioni, garantendo un livello di sicurezza superiore rispetto alla media dei quadricicli.

L’interno offre un abitacolo ampio e tecnologicamente avanzato, con doppio display da 12,25 pollici ad alta definizione, telecamera a 360°, monitoraggio della pressione pneumatici e climatizzatore di serie.

BAW1 è disponibile in cinque combinazioni di colori, di cui quattro bicolor: rosso, verde acqua marina e grigio scuro con tetto bianco, bianco con tetto nero e total black. Il colore base senza sovrapprezzo è rosso con tetto bianco, mentre gli interni presentano rivestimenti neri eleganti e resistenti.

BAW1 offre una garanzia di 3 anni o 100.000 km sul veicolo e 8 anni o 120.000 km sulla batteria, confermando l’affidabilità e la qualità del prodotto.