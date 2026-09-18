Beck torna con Ride Lonesome: nuovo album, video e tour nordamericano

La lunga attesa è finalmente finita: Beck pubblica oggi Ride Lonesome, il nuovo album che arriva dopo anni di singoli, collaborazioni e tour internazionali. L'artista californiano torna con un progetto attesissimo per Capitol Records, che esce in Italia grazie a EMI Records Italy/Universal Music.

Ride Lonesome è stato prodotto dallo stesso Beck e mixato dal celebre Nigel Godrich. La critica ha già espresso giudizi entusiasti: il Guardian parla di una vera rarità, MOJO lo definisce una straordinaria dimostrazione dell'alchimia che trasforma il dolore in pura bellezza, mentre il Wall Street Journal lo celebra come un altro successo, bello ed evocativo. Anche il New York Times sottolinea la sua ampiezza e il suo respiro.

Le atmosfere avvolgenti di Ride Lonesome devono molto alla reunion della storica band che aveva inciso Sea Change, Morning Phase e Mutations: Smokey Hormel, Joey Waronker, Justin Meldal-Johnsen, Roger Joseph Manning Jr. e Jason Falkner si sono ritrovati nella Room B degli United Studios di Hollywood, con Godrich nuovamente al mix. Ogni strumento viene disposto con cura al proprio posto, come fosse un gioiello, e il risultato complessivo è un suono etereo e sognante, con le voci che emergono da una nebbia di riverbero, le linee di chitarra pedal steel che si avvolgono verso il cielo, e archi e fiati dosati con gusto che aggiungono tocchi di luce e ombra, si legge sul Wall Street Journal.

In occasione del lancio, è stato anche pubblicato il nuovo video di Run Away, secondo brano estratto dall'album. Diretto da Mikai Karl, prodotto da Ryan Smale e interpretato dall'attore Tadanobu Asano, premiato ai Golden Globe, il video accompagna il pubblico in un viaggio emozionante tra le strade di Tokyo. La delicatezza di pianoforte e chitarra si intreccia alle storie parallele di vite solitarie sullo sfondo urbano della capitale giapponese.

Rispetto al passato, Beck sottolinea la crescita della sintonia tra i musicisti: Anche se stavamo tornando in un luogo musicale e fisico che conoscevamo, allo stesso tempo avevamo la sensazione di scoprire nuovi suoni e nuove sfumature emotive lungo il percorso.

L'uscita di Ride Lonesome anticipa il nuovo tour nordamericano, che prenderà il via il 22 settembre dal Santa Barbara Bowl. Sono previste tappe in location iconiche come il Greek Theatre di Los Angeles, il Red Rocks Amphitheatre, due serate al The Masonic di San Francisco e altre doppie date a Toronto e Brooklyn. Il tour si concluderà il 10 novembre a Portland. In scaletta, oltre ai brani del nuovo album, troveranno spazio i classici degli album Sea Change, Morning Phase e Mutations, rinnovati in una suggestiva dimensione live nei teatri più belli del continente.

Ride Lonesome si afferma così come la nuova, intensa tappa dell'evoluzione artistica di Beck, capace di attraversare generi, emozioni e decenni, continuando a sorprendere e affascinare pubblico e critica.