Physical Italia: Da 100 A 1, la sfida fisica entra nel vivo su Netflix

Sbarcano su Netflix gli attesi episodi 4 e 5 di Physical Italia: Da 100 A 1, la competizione che mette alla prova resistenza, forza e determinazione di 100 concorrenti unici. Con i nuovi episodi ora disponibili, la gara entra nella sua fase cruciale con la prima prova a squadre che costringe i partecipanti rimasti - 40 in totale - a collaborare per superare sfide ancora più impegnative.

Dopo essersi sfidati individualmente, i concorrenti vengono suddivisi in otto squadre, ognuna guidata da un capitano: Emanuele Biviano, Elisa Fuliano, Paolo Masella, Andrea Minguzzi, Filippo Pici, Alvise Rigo, Sebastian Rodwell e Daniele Scatizzi. Nella storica Sala del Tempio, l'obiettivo non è solo mettere in mostra abilità fisiche ma anche spirito di gruppo e determinazione. La tensione cresce mentre gli atleti, personalità provenienti dal mondo dello sport e dell'intrattenimento, cercano di andare oltre i propri limiti in prove spettacolari e sfibranti.

Gli episodi 6 e 7 sono attesi per venerdì 25 settembre, mentre la finalissima è fissata per venerdì 2 ottobre. Solo uno dei partecipanti potrà trionfare nella suggestiva "Sala dei Busti", dove - come recita lo show - non contano le medaglie passate, ma quanto fuoco hai dentro.

Physical Italia: Da 100 A 1 è prodotta da Endemol Shine Italy, per la regia di Alessio Pollacci e con la curatela editoriale di Roberta Briguglia. La serie italiana si ispira al celebre format coreano legato al franchising internazionale, di recente ampliato con nuovi adattamenti in Asia, Messico, Svezia e USA.

Il programma si caratterizza per un percorso a eliminazione che premia chi dimostra di possedere non solo una forma fisica eccezionale ma anche determinazione, capacità di adattarsi e lavorare in squadra. Il pubblico può dunque attendersi momenti di grande intrattenimento, emozioni forti e colpi di scena, con la promessa di scoprire chi conquisterà il titolo finale della prima edizione italiana.