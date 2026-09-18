Maluma e Shakira di nuovo insieme: esce il nuovo singolo Agua

Maluma e Shakira tornano insieme per il nuovo singolo Agua, un merengue sensuale disponibile ora su tutte le piattaforme digitali e in radio dal 25 settembre.

Le superstar della musica latina Maluma e Shakira tornano a unire le forze con il nuovo singolo Agua, da oggi disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre. Agua sancisce la quinta collaborazione tra i due artisti dopo i successi di Chantaje, Trap, Clandestino e il remix di La Bicicleta con Carlos Vives.

Il brano è un merengue sensuale che combina energia tropicale e produzione contemporanea, con una forte intesa vocale tra i due interpreti. Al centro di Agua c'è una potente metafora: non importa quanta acqua serva, quando sono insieme, tutto finisce per andare a fuoco.

Il lancio del singolo è accompagnato da un video diretto da Hannah Lux Davis, regista di fama internazionale che crea un universo visivo incentrato sull'acqua. Tra riflessi, superfici liquide, danza e tensione, la clip vuole essere uno dei momenti visivamente più intensi dell'album Loco X Volver.

Per Shakira, Agua arriva dopo un periodo di successi da record. L'artista colombiana ha conquistato l'attenzione globale con la sua esibizione da headliner durante l'intervallo della finale inaugurale della Coppa del Mondo FIFA davanti a oltre 2 miliardi di telespettatori. Il brano Dai Dai è stato definito la canzone più importante dell'anno su scala internazionale, restando 7 settimane in vetta alle classifiche e superando 1 miliardo di visualizzazioni su YouTube. Shakira è protagonista anche di una residency sold-out allo Shakira Stadium di Madrid, dove ha lanciato Es Latina, una piattaforma culturale per valorizzare il talento ispanico e latino in vari settori creativi.

Maluma conferma il suo ruolo centrale nell'universo pop latino. Dalla sua Medellín, è diventato protagonista globale con uno stile che fonde reggaeton, pop, trap e musica urbana. Reduce da numerosi dischi multi-platino e collaborazioni con superstar come Madonna, The Weeknd, Jennifer Lopez, Ricky Martin e Beyoncé, Maluma ha saputo imporsi anche nel mondo della moda e dell'imprenditoria. Creativo e raffinato, oggi abbina impatto mediatico e crescita stilistica, promuovendo la Colombia anche attraverso richiami artistici e culturali.

Shakira, con oltre 95 milioni di dischi venduti, 4 GRAMMY, 15 Latin GRAMMY e innumerevoli premi internazionali, è la donna latina più ascoltata su Spotify e la più vista su YouTube nella storia. Il suo recente album Las Mujeres Ya No Lloran è stato accolto da un entusiasmo mondiale, aggiudicandosi sette dischi di platino in appena 24 ore. La cantautrice ha stabilito numerosi record tra cui debuttare nella top 10 della Billboard Hot 100 con una canzone in spagnolo, la prima volta per una solista donna.

La sintonia tra Maluma e Shakira prosegue con Agua, un singolo che esalta la chimica tra due delle voci più amate delle musica mondiale e si candida a essere tra le uscite latine più importanti dell'anno.