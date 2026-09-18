Pink Floyd: Meddle torna in vinile arancione e l'iconico video di Echoes restaurato

Una nuova edizione speciale in vinile arancione marmorizzato di "Meddle", il celebre album dei Pink Floyd del 1971, sarà disponibile dal 17 ottobre. Considerato un momento cruciale nell'evoluzione artistica della band britannica, "Meddle" ha segnato un punto di svolta grazie a una serie di audaci sperimentazioni in studio e all'iconico brano finale "Echoes", diventato un classico intramontabile per i fan.

Nella stessa data, verrà pubblicata su YouTube una versione restaurata e ad alta risoluzione dell'iconico video di "Echoes", tratta dal cult cinematografico surf "Crystal Voyager" del 1973. Le indimenticabili riprese, girate da George Greenough con una pionieristica tecnica dall'interno delle onde, sono abbinate perfettamente alla lunga suite della band, per un connubio visivo e sonoro che ha rivoluzionato l'immaginario musicale e sportivo.

Il documentario "Crystal Voyager" fu diretto da David Elfick e raccontato proprio dal surfista, fotografo e regista Greenough, che cercava una colonna sonora all'altezza delle sue innovative immagini. "Non avevo mai sentito 'Echoes' prima che mia madre me lo regalasse. Quando l'ho ascoltato, ho detto: 'Mio Dio, questa deve essere la colonna sonora!' Abbiamo chiesto di poterne fare uso e abbiamo stretto un accordo con i Pink Floyd, e tutti ne sono stati felicissimi. È successo più di 50 anni fa e le riprese insieme all'audio appaiono e suonano ancora oggi rivoluzionarie. Sono felicissimo che si stia realizzando tutto questo; è fantastico lavorare di nuovo con i Pink Floyd. Un grande suono e una grande immagine: non c'è niente di meglio!", racconta George Greenough.

Echoes, con la sua durata di 23 minuti, si rivelò ideale per l'epica sequenza finale di "Crystal Voyager" e il risultato fu così potente che divenne rapidamente centrale nei concerti dal vivo dei Pink Floyd, con le immagini del film spesso utilizzate come visual di sfondo durante lo storico quinquennio 1971-1975. La traccia sarà nuovamente protagonista grazie all'inedita pubblicazione video restaurata per l'occasione.

La nuova edizione in vinile arancione marmorizzato "San Tropez" arriva dopo due anni di successi per i Pink Floyd, che di recente hanno pubblicato la compilation ufficiale "8-Tracks" dedicata al periodo 1971-1979 e celebrato il 50° anniversario di "Wish You Were Here", raggiungendo nelle classifiche mondiali il secondo primo posto nel giro di pochi mesi. Anche l'uscita cinematografica di "Pink Floyd at Pompeii - MCMLXXII" e il relativo album live hanno confermato il successo continuativo dei Floyd, rinvigoriti da un legame ancora forte con vecchie e nuove generazioni di ascoltatori.

La tracklist originale di "Meddle" comprende sei brani: One of These Days, A Pillow of Winds, Fearless, San Tropez, Seamus e la già citata Echoes. Un nuovo modo, oggi, di riscoprire una delle tappe fondamentali della storia della musica rock internazionale.