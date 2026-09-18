Birthh pubblica il videoclip di Senza Fiato e annuncia quattro concerti speciali

Birthh lancia il videoclip di Senza Fiato, il primo album in italiano, e annuncia quattro concerti speciali nelle città di Milano, Prato, Terlizzi e Bologna.

Birthh ha pubblicato il videoclip ufficiale di Senza Fiato, title track dell'album di debutto in italiano uscito lo scorso aprile per Carosello Records, confermando il suo momento di grazia dopo i riconoscimenti al Premio Giovani MEI-ExitWell e al Premio Italiano Videoclip Indipendente.

Il nuovo video, girato tra i suggestivi paesaggi del Parco della Maremma in Toscana, accompagna un brano che segna una tappa fondamentale nella carriera della cantautrice, testimoniando un percorso artistico di ritorno alle origini, ma arricchito dalle esperienze maturate all'estero tra Italia e New York. Senza Fiato rappresenta infatti la ricerca di una nuova identità in un mondo in continuo cambiamento, traducendo questa complessità in sonorità che uniscono l'anima cantautorale italiana a influenze alternative e urban di respiro internazionale, tipiche della scena di Brooklyn dove Birthh ha trapiantato le sue radici.

Per celebrare l'uscita, l'artista ha annunciato "Senza Fiato - La Festa": quattro concerti indoor speciali in full band previsti nel 2027. Gli appuntamenti sono fissati per il 28 gennaio all'Arci Bellezza di Milano, il 30 gennaio al Capanno 17 di Prato, il 5 febbraio al MAT Laboratorio Urbano di Terlizzi (BA) e il 9 febbraio al Locomotiv Club di Bologna.

Birthh sarà accompagnata nei live da una band formata da Marco Pucci (chitarra e synth), Marco "Pizza" Martinelli (batteria) e Martina Tedesco (basso e basso synth), una formazione nata grazie a una open call sui social che ha raccolto quasi 500 candidature, evidenziando la volontà della cantautrice di coinvolgere la scena musicale emergente.

A proposito di questo ciclo di eventi, Birthh ha dichiarato: Quando ho pubblicato questo album non ho mai fatto un vero e proprio release party, ma mi è sempre rimasta l'idea di poter creare un momento di condivisione e comunità attorno a questo disco, che per me ha significato tanto. È il primo lavoro in italiano, un salto nel vuoto non da poco. E sono tornata in tour in Italia dopo tanti anni passati all'estero, trovando un'accoglienza incredibile che mi ha commossa tutte le volte. Insomma, sento di avere molto da festeggiare, voglio organizzare qualcosa in più rispetto a dei semplici concerti e queste quattro date saranno l'occasione per farlo!

L'accoglienza in Italia è stata calorosa: i singoli Truman e Più in Alto sono entrati tra i più suonati dalle radio, raggiungendo la Top70 EarOne Airplay Radio. Il successivo tour estivo ha visto Birthh protagonista in oltre venti date, sancendo il suo ritorno sulla scena italiana.

Il disco, coprodotto con Chef P, esplora la dualità delle radici di Alice Bisi - vero nome di Birthh - tra le colline toscane e i fermenti di New York. Dopo tre album in inglese lodati dalla critica e un percorso che l'ha portata sui palchi di festival internazionali accanto a nomi come PJ Harvey e Imagine Dragons, con Senza Fiato la musicista inaugura una nuova fase all'insegna della melodia e della riflessione sulle proprie origini.

Birthh, originaria della Toscana, ha un percorso iniziato giovanissima, affinando negli anni un linguaggio personale capace di unire mondi sonori diversi. Dopo i primi successi internazionali e l'inclusione nella colonna sonora di SKAM Italia, la cantautrice si contraddistingue per la sua produzione raffinata e la capacità di raccontare l'esperienza umana tra realtà e immaginazione.

La nuova tournée Senza Fiato - La Festa promette di essere un'occasione unica per celebrare la sua crescita artistica, incontrare i fan e presentare dal vivo un album che racconta la complessità di una generazione e la bellezza di un viaggio interiore.