Bentley: un propulsore Ultra Performance Hybrid da 782 CV

La berlina di lusso Bentley Flying Spur si prepara a una rivoluzione con l’introduzione del potente gruppo propulsore Ultra Performance Hybrid da 782 CV. Questo nuovo motore ibrido ad alte prestazioni è stato recentemente presentato sulla nuova Continental GT Speed, promettendo di portare la guida di Bentley a un livello superiore.

Il cuore di questa nuova tecnologia è l’accoppiamento del V8 biturbo da 4,0 litri con un potente motore elettrico per un totale di 782 CV e 1000 Nm di coppia. Questa combinazione offre prestazioni straordinarie, con una potenza quasi 150 CV superiore rispetto all’attuale Flying Spur Speed. Non solo impressiona per le prestazioni, ma anche per la sostenibilità, con un’efficienza tale da mantenere le emissioni di CO2 inferiori a 40 g/km.

Ma le novità non finiscono qui. Grazie a questa tecnologia ibrida, la prossima Flying Spur offrirà un’autonomia elettrica superiore a 70 chilometri, garantendo una autonomia totale di oltre 800 chilometri. Questo significa un’esperienza di guida più ecologica e efficiente senza compromettere le prestazioni e il lusso tipici di Bentley.