Billy Idol salirà sul palco del Parco San Valentino di Pordenone martedì 29 giugno 2027: l'artista inglese è il primo grande nome annunciato per la 36ª edizione del Pordenone Blues & Co. Festival, la rassegna che ogni anno porta in Friuli Venezia Giulia alcuni dei protagonisti della scena musicale internazionale.

Icona del rock mondiale con una carriera che si avvicina ai cinquant'anni, Billy Idol si è fatto notare alla fine degli anni Settanta nella scena punk di Londra, come frontman dei Generation X. Da quell'esperienza ha costruito un percorso da solista di grande successo, mescolando l'energia del punk con il rock, la new wave e il pop.

Nel corso degli anni Ottanta il suo nome è salito in cima alle classifiche e il suo volto è diventato uno dei simboli dell'epoca d'oro di MTV. Capelli biondo platino, giacca di pelle e sguardo provocatorio hanno reso la sua immagine inconfondibile, mentre al suo fianco il chitarrista Steve Stevens ha firmato con lui alcuni dei momenti più celebri della carriera. Tra i dischi che hanno segnato il successo spiccano Billy Idol del 1982, Rebel Yell del 1983 e Whiplash Smile del 1986, da cui sono nati brani entrati nell'immaginario collettivo come Dancing with Myself, White Wedding, Rebel Yell, Eyes Without a Face, Flesh for Fantasy e Cradle of Love.

La sua attività non si è fermata al passato. Nel 2025 è uscito l'album Dream Into It, realizzato ancora insieme a Steve Stevens e arricchito dalla partecipazione di ospiti come Joan Jett, Avril Lavigne e Alison Mosshart. Nel 2026 è arrivato anche l'ingresso nella Rock & Roll Hall of Fame, riconoscimento che certifica il peso del suo contributo alla storia della musica.

Le porte del Parco San Valentino si apriranno alle ore 17:30, mentre il live di Billy Idol inizierà alle ore 21:30. Il costo del biglietto è di 60 euro più i diritti di prevendita. I tagliandi saranno acquistabili in prevendita da martedì 24 novembre sul sito ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Virgin Radio sarà radio partner della serata. Il concerto rientra nel calendario di PORDENONE 2027, il programma di eventi culturali e musicali legato a Pordenone Capitale Italiana della Cultura 2027, e apre una stagione che il festival promette ricca di altri grandi nomi.