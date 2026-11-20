Il disco di Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes torna con una riedizione speciale per i 50 anni e conquista la Top 3 dei dischi fisici.

La riedizione speciale dell'album firmato da Ornella Vanoni, Toquinho e Vinícius de Moraes entra nella Top 3 dei dischi fisici più venduti della settimana, a cinquant'anni dalla prima uscita.

La graduatoria settimanale stilata da FIMI e NIQ, che comprende CD, vinili e musicassette, premia così il progetto pubblicato da Nar International in collaborazione con Warner Music Italy. Il lavoro nato nel 1976 dall'incontro artistico tra la cantante milanese, il poeta brasiliano e il chitarrista torna quindi al centro dell'attenzione del pubblico italiano.

L'edizione è disponibile in digitale e in tiratura limitata in doppio CD e doppio LP. Il primo disco ripropone l'album originale con un audio rimasterizzato a partire dai nastri originali, così da ottenere una qualità sonora superiore rispetto alle stampe precedenti. Accanto a questo supporto c'è un secondo disco interamente dedicato a materiale finora rimasto nei cassetti, con dieci registrazioni inedite tra canzoni mai pubblicate e scambi di battute tra gli artisti, catturati durante le sessioni svolte negli studi di registrazione romani.

Il disco degli inedisti si apre con una versione di "L'apprendista poeta (O poeta aprendiz)", interpretata a due voci in italiano e in portoghese da Ornella e Vinícius, con la chitarra di Toquinho protagonista fin dalle prime note. Nella registrazione emerge anche un dialogo tra i tre in cui Ornella appare vivace e seducente, perfettamente a proprio agio in un clima spontaneo. Segue il duetto "A felicidade", introdotto dalle indicazioni del produttore Sergio Bardotti. Il brano, scritto da Antônio Carlos Jobim su testo di Vinícius de Moraes per la colonna sonora di Orfeu Negro, il film di Marcel Camus del 1959, riflette sulla felicità come emozione passeggera, destinata a lasciare spazio a una malinconia che invece resta.

"Marina", firmata da Dorival Caymmi, uno dei padri della bossa nova, si apre con il respiro di Ornella sul microfono, che rende il duetto con Vinícius particolarmente intenso. Forse non a caso, Caymmi era figlio di un immigrato italiano e di una donna di Bahia, un legame che rende il brano ancora più vicino alla sensibilità italiana.

Nell'introduzione di "Se ela quisesse - La voglia, la pazzia", cantata questa volta in portoghese, torna l'allegria che accompagnava le sessioni, che prosegue con "Tatamirô", un brano strumentale dal ritmo festoso. La versione alternativa di "Accendi una luna nel cielo" è preceduta da un dialogo che coinvolge anche Toquinho, mentre Vinícius declama i primi versi come se fossero una poesia. L'intro di "Nun è peccato" raccoglie invece una conversazione tra i tre artisti e Gianfranco Lombardi, autore degli arrangiamenti orchestrali, sul rapporto tra la musica napoletana e quella brasiliana. Nel disco originale quel frammento cedeva il posto ad "Anema e core", riproposto qui in una registrazione integrale che mette ancora una volta in luce l'intesa tra le voci di Ornella e Vinícius.

Anche in questo caso la chiusura è affidata a "O canto de Oxum", come nel disco del 1976. Il brano richiama l'aspetto mistico e comunitario della musica brasiliana. Nel Candomblé afro-brasiliano, Oxum incarna l'amore, la bellezza e la fertilità, e il testo racconta come conquisti Xangô, dio del tuono e della giustizia, grazie al proprio fascino.

La versione in LP e quella in CD sono accompagnate da un libretto con le note di copertina e il commento agli inediti curati da Giulia Cavaliere, critica musicale, giornalista e scrittrice. All'interno trovano spazio anche i testi delle canzoni, fotografie inedite dell'epoca e uno sticker dedicato al cinquantesimo anniversario. Il progetto grafico è stato affidato a Ciao Discoteca Italiana, che ha realizzato anche un poster da collezione incluso nelle confezioni. La copertina originale è stata mantenuta con una lieve variazione cromatica, mentre gli elementi decorativi dell'edizione celebrativa sono stampati su una speciale o-card che si sovrappone all'immagine storica.

Registrato in presa diretta nel 1976 sotto la guida di Sergio Bardotti, che adattò in italiano i testi dei grandi autori brasiliani, con cori e parti orchestrali firmati da Gianfranco Lombardi, il disco fece conoscere la bossa nova al grande pubblico italiano.