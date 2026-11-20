Kid Yugi conquista il primo posto con Sentire la Musica e pubblica la deluxe Anche gli Eroi Muoiono POST MORTEM con cinque inediti e oltre 200.000 copie

Kid Yugi si riconferma in vetta alla classifica dei singoli più venduti in Italia, dove "Sentire la Musica" conquista il primo posto per la terza settimana consecutiva, secondo i dati FIMI/NIQ diffusi in questi giorni. Il rapper guida anche la chart dei brani più ascoltati su Spotify Italia e Apple Music, mentre il pezzo sta circolando con grande forza su TikTok.

Nel frattempo è uscita la versione deluxe dell'album "Anche gli Eroi Muoiono POST MORTEM", che porta in dote nuove tracce inedite e ha già raggiunto quattro dischi di platino con oltre 200.000 copie vendute. Il disco è ora fruibile in streaming e in versione fisica, grazie alla collaborazione tra EMI Records Italy e Universal Music Italia.

Sul versante fisico l'edizione standard arriva in CD e LP per l'intero mercato, mentre una tiratura speciale autografata e numerata, sia in CD sia in LP, è riservata in esclusiva allo shop di Universal Music Italia.

L'aggiunta di cinque inediti amplia l'universo narrativo del disco. Si parte con "Stratos", brano d'apertura dal sound duro e diretto, mentre "DISOBBEDIRE!" è la terza collaborazione tra Yugi e 18K, dedicata alla voglia di non piegarsi alle regole imposte dal sistema. "Sentire la Musica" è invece il pezzo più rilassato della raccolta e costruisce un legame tra amore e musica. "Puglia Crime" è un featuring corale che riunisce la scena pugliese con RRARI DAL TACCO, Young Hash, Darié Baby, Lil Parta, Scaccia, 9x21 e LB GANG, mentre la chiusura spetta a "Il mio posto nel Mondo", insieme a Guè.

In totale la tracklist conta ventidue brani, con ospiti come Shiva, Tutti Fenomeni, Tony Boy, Ill Santo, FT Kings, ANNA, Papa V, Nerissima Serpe, Simba La Rue e Artie 5ive. L'ultima traccia è "64 BARRE DI TERRORE", realizzata con il format Red Bull 64 Bars.

L'uscita è stata anticipata da un trailer cinematografico diretto da Alessio Mariano, nel quale il corpo dell'artista viene esaminato durante un'autopsia. Nel corso della sequenza emergono sei oggetti insoliti, tra cui una carta del gioco Yu-Gi-Oh!, una catena, un paio di auricolari, un taser, una pallottola e un mappamondo, tutti legati ai nuovi brani. Il finale a sorpresa richiama lo stile di Quentin Tarantino e Guy Ritchie, registi noti per i colpi di scena.

Insieme al disco esce anche un fumetto originale con il rapper come protagonista, nato dalla collaborazione tra Sergio Bonelli Editore, Universal Music Italia e Thaurus. Il titolo è "Logos" e racconta di Kid Yugi, evocato dopo un coma in un mondo sotterraneo dove le parole hanno il potere di cambiare la realtà e dove, per questo, il silenzio è imposto ai cittadini. Il rapper, scambiato per l'Eletto, affianca la giovane Spina e i Ribelli nella battaglia contro l'Alto Prelato, tiranno che governa il Nucleo. La sceneggiatura porta la firma di Mauro Uzzeo, mentre i disegni sono affidati a Ele Bruni, Saspy, Ilenia Gennari, Federico Rossi Edrighi e Samuel Spano, che firma anche la copertina.

Il prossimo appuntamento dal vivo è "LA RESA DEI CONTI 2027", in programma sabato 19 giugno 2027 al Fiera Milano Live di Rho, una delle cornici più suggestive dell'area milanese. L'annuncio arriva al termine dell'Anche Gli Eroi Muoiono Tour, il debutto nei palasport italiani che ha registrato il tutto esaurito in tutte le date.

Anche gli Eroi Muoiono ha stabilito un primato storico: nella settimana di debutto ha registrato il miglior risultato di vendite di sempre nell'era dello streaming, salendo in cima sia alla classifica album sia a quella di CD, vinili e musicassette. Tutte le tracce del disco sono entrate nella top 20 dei singoli.

Il progetto affronta la linea sottile che separa bene e male, la lettura critica della società contemporanea e il progressivo smarrimento dei valori assoluti, interrogandosi su cosa significhi essere un eroe oggi. Kid Yugi, pseudonimo di Francesco Stasi, rapper pugliese classe 2001 cresciuto a Massafra, nel 2026 ha già accumulato 28 dischi di platino e 24 dischi d'oro, oltre 2,5 miliardi di stream complessivi e 3,9 milioni di ascoltatori mensili su Spotify. Il precedente album "I nomi del Diavolo", pubblicato a marzo 2024, è certificato sei volte platino.