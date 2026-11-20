Fino a domenica 22 novembre il Volvo Studio Milano ospita la mostra fotografica in realtà aumentata Pictures of You, dedicata a Massimo Cotto e ai grandi nomi della musica internazionale. L'inaugurazione si è svolta giovedì 19 novembre, nel quadro della Milano Music Week, e ha dato il via a un fine settimana ricco di concerti e incontri che intrecciano fotografia e sonorità.

Il progetto porta la firma di Henry Ruggeri, fotografo ufficiale di Virgin Radio, autore degli scatti esposti. La produzione è affidata a Rebel House, impresa creativa specializzata in eventi culturali, mentre il contributo di Chiara Buratti, moglie di Cotto, ha reso possibile la realizzazione dell'iniziativa. Protagonista del percorso è la voce stessa di Cotto, che accompagna le immagini raccontando aneddoti e storie maturate durante la sua lunga carriera.

Il cuore tecnologico della mostra è l'app Notaway. Chi visita l'esposizione può usare il proprio smartphone per interagire con le fotografie in realtà aumentata, scoprendo contenuti digitali e ascoltando i racconti legati a ciascuno scatto. Il risultato è un'esperienza immersiva che unisce musica, fotografia e memoria.

La serata inaugurale si è aperta con un talk che ha coinvolto Henry Ruggeri, Chiara Buratti, Mattia Priori di Rebel House e Chiara Angeli del Volvo Studio Milano, dedicato al rapporto tra immagini e musica. A condurre l'appuntamento è stata Ketty Passa, voce di Virgin Radio, accompagnata alla chitarra da Marco Sergi. Nel corso della serata ha fatto una sorpresa al pubblico Andy dei Bluvertigo.

Chiara Angeli, Direttore Commerciale di Volvo Car Italia e responsabile delle operazioni del Volvo Studio Milano, ha presentato la programmazione culturale dell'anno, costruita sul tema Orizzonti Sensoriali. Ha spiegato: "Chi frequenta il Volvo Studio sa che la musica fa da sempre parte della nostra identità. Quest'anno la nostra programmazione culturale si sviluppa attorno a un tema curatoriale ben preciso, Orizzonti Sensoriali, interrogandoci su come la ricerca scientifica e la tecnologia possano ampliare, arricchire e sorprendere il nostro modo di guardare e di ascoltare".

Secondo Angeli, lo spazio milanese deve saper cambiare senza perdere la propria anima, diventando un luogo dove si entra per una mostra e si scopre qualcosa di inatteso. "Perché è proprio questo che resta quando la musica si spegne: un ricordo, una storia, una connessione inattesa".

La mostra è visitabile al Volvo Studio Milano, in viale della Liberazione all'angolo con via Melchiorre Gioia, 20124. Venerdì 20 e sabato 21 novembre l'orario è dalle 10.00 alle 22.30, mentre domenica 22 novembre si chiude alle 19.00, dopo l'apertura delle 10.00.

Il programma musicale prosegue con tre appuntamenti. Venerdì 20 novembre alle 21.00 sale sul palco Adriano Viterbini, chitarrista, cantante e compositore italiano, con un live che porta il pubblico dentro la sua ricerca musicale.

Sabato 21 novembre alle 21.00 è la volta di Cristiano Godano, storica voce dei Marlene Kuntz, impegnato in un ACOUSTIC LIVE CONCERT che mette in risalto l'intensità della sua scrittura. Ad aprire la serata saranno i The Fottutissimi.

Domenica 22 novembre alle 17.30 il calendario si chiude con THE ROCK JOURNEY, appuntamento dedicato al rock in compagnia di Alteria, voce di Virgin Radio, accompagnata alla chitarra da Amudi Safa.

Durante la rassegna sarà possibile acquistare in loco il catalogo Pictures of You Live, edito da Gallucci Editore. Il primo volume raccoglieva 31 racconti legati ad altrettante fotografie, approfonditi dalla voce di Massimo Cotto. La nuova pubblicazione aggiunge altri 31 testi e completa così il progetto.