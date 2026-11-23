Da venerdì 20 novembre è disponibile il video di "Musica in un'altra lingua", il brano dei Perturbazione che vede la partecipazione di Lloyd Cole. Si tratta della versione italiana di "Music in a foreign language", pezzo originale scritto dal musicista britannico, che la band ha tradotto e reinterpretato per il proprio repertorio.

Il singolo è tratto da Risuona, un disco che raccoglie dieci brani di altri autori rivisitati, tradotti e riscritti in italiano dal gruppo torinese.

Il filmato porta la firma di Matteo Baracco e occupa lo schermo con due riquadri che dialogano tra loro. Da una parte appare un glossario multilingue che riporta il titolo del brano, dall'altra scorrono le strofe: la prima versione è in italiano, poi il testo passa gradualmente a idiomi diversi, sempre allineato alla musica. Ne deriva un'esperienza visiva dinamica che mostra quanto la lingua possa essere un ponte e non un muro, aprendo il testo a un pubblico molto più vasto.

Il gruppo spiega così il senso del lavoro e il contributo di Lloyd Cole: "Musica in un'altra lingua" è la nostra traduzione di "Music in a Foreign Language" del cantautore inglese Lloyd Cole. Parlando dell'atto del tradurre, questa canzone sembra un manifesto - affermano i Perturbazione - È uno scorcio su due innamorati divisi dalla differenza di età e di prospettive. A proposito dell'illusione di poter afferrare l'essenza di una lingua, e quindi di un'anima, soltanto attraverso il fascino che ci ispira... un clamoroso errore, ovviamente. Dolce e amaro allo stesso tempo. Oltre ad aver autorizzato questa traduzione, Lloyd Cole ci ha fatto il regalo di cantare l'ultimo verso, che termina il brano, di nuovo in inglese, chiudendo il cerchio che unisce degli ingenui ed appassionati musicisti di periferia come noi a tutta la musica che ci ha alimentato e con cui siamo cresciuti. Dimostrando come sia possibile riuscire a sentire allo stesso tempo gratitudine, inadeguatezza, incanto e nostalgia. Grazie di cuore, Lloyd."

Il disco era stato anticipato dal singolo "Quel che non ho più", versione italiana di "Only You" degli Yazoo. Gli altri autori rivisitati sono Stars, con Chiara Vidonis in veste di ospite nel brano "Il tuo ex", I Am Kloot, Noah and the Whale, Interpol, American Music Club, Nada Surf, Efterklang e The Notwist.

Il titolo nasce dall'idea che tradurre significhi inevitabilmente trasformare: cambiando lingua cambiano parole e significati, e proprio questo passaggio dà alle canzoni una forma nuova.

Dal vivo la band porta in giro lo spettacolo per la prima volta in concerto, in un tour che attraversa l'Italia. Durante lo show i musicisti raccontano il rapporto complicato con la traduzione nella canzone italiana, dagli anni Sessanta in poi, passando per Fabrizio De André, Renato Zero e Chi se ne frega, senza rispettare una cronologia rigida né impostarsi come lezione di storia. Al centro c'è la parola e la sua capacità di mutare significato, evocare immagini e generare emozioni inattese.

Il calendario parte il 7 novembre dal Cinema Teatro Magda Olivero, in via Palazzo di Città 15 a Saluzzo. Segue il 18 dicembre il Breaklive di via del Commercio 70 ad Ascoli Piceno, poi il 19 dicembre il Mercato Nuovo di via Mercato Nuovo 30 a Taranto.

Sul fronte delle date successive, il 12 febbraio è in programma l'Off Topic di via Giorgio Pallavicino 35 a Torino. Seguono l'11 marzo al Wishlist di via dei Volsci 126 a Roma, il 12 marzo alla Sala Vanni di piazza del Carmine 14 a Firenze, il 13 marzo al Baumhaus di via Jacopo Barozzi 3/p a Bologna e il 21 marzo all'Arci Bellezza di via Giovanni Bellezza 16/A a Milano.

I biglietti sono disponibili sul sito ufficiale della band, nella sezione dedicata ai concerti.

I Perturbazione sono uno dei gruppi indie rock più longevi della scena italiana. Nati tra i banchi di un liceo scientifico alle porte di Torino, hanno conquistato il pubblico con l'album "In circolo" del 2002, trainato dal singolo "Agosto" e inserito da Rolling Stone Italia tra i cento migliori dischi italiani di sempre. Nel 2014 hanno partecipato al Festival di Sanremo con L'Unica, brano che ha portato il nome del gruppo al grande pubblico.

Il percorso della band comprende oltre 800 concerti e una decina di album, tra cui "Canzoni allo specchio", "Del nostro tempo rubato", "Musica X" e "(Dis)amore". Nel 2024 è uscito inoltre il disco La Buona Novella, registrato dal vivo con Nada e Alessandro Raina, a conferma di una lunga abitudine alle collaborazioni.