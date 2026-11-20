Sabato 21 novembre alle 21:20 Focus, sul canale 35 del digitale terrestre, manda in onda l'inedito documentario "Il respiro della terra: speciale Groenlandia", un itinerario tra i ghiacciai artici guidato dal giornalista scientifico Luigi Bignami.

Il programma non è una semplice cronaca di viaggio. Le riprese aeree mostrano distese di ghiaccio che sembrano non avere confini, mentre le navigazioni in mezzo a iceberg di dimensioni enormi portano lo spettatore fino agli incontri con le balene. Ne esce un racconto immersivo e in movimento, dedicato a un ambiente delicato e grandioso insieme.

Bignami spiega il senso del progetto con parole chiare: "La Groenlandia non è solo un luogo di straordinaria e primordiale bellezza, ma è il vero e proprio cuore pulsante del clima globale". Il giornalista aggiunge poi: "Raccontare questa terra oggi significa mostrare da vicino la fragilità e i complessi meccanismi che regolano la vita sul nostro pianeta".

Il percorso attraversa alcuni dei ghiacciai più mutevoli del pianeta. Si parte dall'Eqi Glacier, celebre per il calving, cioè per il distacco di grandi blocchi di ghiaccio che finiscono nell'oceano, e si prosegue con il Russell Glacier. La tappa successiva è l'Ice Sheet Point 660, vicino a Kangerlussuaq, dove si può camminare sul ghiaccio vivo della calotta glaciale, la massa che influenza il clima dell'intero pianeta.

Il viaggio prosegue nella storica Valle di Sermermiut, che si affaccia sulla spettacolare Disko Bay, per poi raggiungere l'isola vulcanica di Disko Island e il Quassussuaq, un contrafforte montuoso nei dintorni di Nuuk, capitale della Groenlandia.

Lungo il cammino il racconto si arricchisce delle voci di guide glaciali ed esperti del posto, che osservano in prima persona gli effetti del riscaldamento globale sul territorio.

Lo speciale è composto da tre appuntamenti, tutti in onda il sabato in prima serata su Focus: il primo è quello del 21 novembre alle 21:20, seguito dal 28 novembre e dal 5 dicembre.