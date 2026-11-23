Al Teatro Arcimboldi di Milano la quarta edizione dei SIAE Music Awards: premi speciali a Ligabue e Sangiorgi e tutti i vincitori delle categorie.

Il Teatro Arcimboldi di Milano ha ospitato la quarta edizione dei SIAE Music Awards, la cerimonia che premia autori, autrici ed editori della musica italiana, dalle hit trasmesse in radio ai successi dei club e della musica dal vivo.

Oltre ai premi di categoria, la serata ha consegnato riconoscimenti speciali a Luciano Ligabue e Giuliano Sangiorgi, entrambi saliti sul palco per ritirarli. L'evento ha voluto mettere al centro le opere che accompagnano il nostro tempo, dalle canzoni più ascoltate alle colonne sonore, fino alla musica eseguita dal vivo.

Alla conduzione c'erano Amadeus, alla terza stagione consecutiva, e Noemi, al suo debutto nel ruolo. Il maestro Valeriano Chiaravalle ha guidato l'esecuzione dal vivo, mentre la produzione è affidata a Friends and Partners. Tra gli ospiti figurano Caterina Caselli, Giorgia, Riccardo Zanotti, Lucio Corsi, Eiffel 65, Michelangelo e Phil Jay, insieme a numerosi altri artisti.

La serata si è aperta con un omaggio a Ornella Vanoni, nel primo anniversario della sua scomparsa, e a Gino Paoli, con Noemi che ha interpretato "Che cosa c'è".

Sul palco si sono susseguite diverse esibizioni. Giorgia ha cantato "Diamanti", Lucio Corsi ha proposto "Nel cuore della notte" in versione voce e pianoforte, mentre Giuliano Sangiorgi ha offerto un medley dei suoi due grandi successi, "La prima volta" e "Solo per te". Tra i premiati presenti anche Riccardo Zanotti, Michelangelo, Eiffel 65 e Phil Jay.

Luciano Ligabue ha raccontato che il suo primo album è arrivato oltre trent'anni fa, quando lui di anni ne aveva già trenta, e che costruire un personaggio non era mai stato nei suoi piani, perché tutto era accaduto in modo improvviso. Ha quindi scelto di proseguire con se stesso, accettando pregi e difetti di questa strada. Per il cantautore emiliano a contare davvero è la coerenza con la propria identità, più ancora della qualità del prodotto: essere coerenti permette al pubblico di vedere chi si ha davanti e di decidere con consapevolezza. Ligabue si è detto soddisfatto di aver sempre rappresentato se stesso.

Giuliano Sangiorgi ha ringraziato Caterina Caselli, che nel 2003 aveva scoperto i Negramaro, ricordando anche Filippo Sugar. Agli esordi della band, ha spiegato, la priorità era scrivere brani più che interpretarli, tanto che in sala prove faceva provare altri cantanti come possibili frontman. Oggi il rapporto con la musica si è capovolto: canta per poter scrivere, non il contrario. Il riconoscimento è stato dedicato ad Antonio Boccuni, assistente personale di Sangiorgi per 22 anni, scomparso circa un mese fa.

Il gran finale ha visto protagonista Caterina Caselli, presente in sala e accolta da una standing ovation. Noemi l'ha celebrata con un'interpretazione di "Insieme a te non ci sto più".

Le preferenze sono state determinate incrociando i dati sui consumi musicali certificati dalla SIAE con le royalties distribuite e pagate nel 2026. Ecco i premiati, categoria per categoria.

Per Best Recorded Track il premio va a "Nel cuore della notte", firmata da Lucio Corsi e Tommaso Ottomano. Nella categoria dedicata ai locali da ballo con musica dal vivo si impone "Rossetto e caffè", scritta da Sal Da Vinci, Barbato Capolongo, Luigi D'Agostino e Vincenzo D'Agostino. Per i club la miglior canzone è "Freed from desire", di Gala, Molella e Phil Jay, mentre "Sarà perché ti amo", di Dario Farina, Daniele Pace e Pupo, vince tra i locali con musica dal vivo.

Il premio radiofonico è andato a "Nonostante tutto", di Cesare Cremonini ed Elisa. Per la categoria estera trionfa "I'm good (Blue)", firmata da Massimo Gabutti, David Guetta, Jeffrey Jey, Maury, Kamille, Phil Plested e Bebe Rexha. Nello streaming italiano vince "Balorda Nostalgia" di Olly, Juli e Pierfrancesco Pasini, mentre nella categoria social italiana la migliore è "La cura per me", di Giorgia, Blanco e Michelangelo.

Nelle colonne sonore originali, "Diamanti" di Giorgia, Giuliano Taviani e Carmelo Travia conquista il premio per il cinema, mentre "La farfalla impazzita", di Giuliano Taviani e Carmelo Travia, è la migliore per i film tv. Per le serie tv il riconoscimento va a "Black out 2 - Le verità nascoste", composta da Paolo Vivaldi, Andrea Bonini, Alessandro Sartini e Aldina Vitelli. Tra i prodotti in streaming, "Ogni maledetto fantacalcio" di Roberto Lobbe Procaccini è la colonna sonora dei film, mentre "Mare fuori 5", con Stefano Lentini, Lolloflow, Gianna Caiazzo, Matteo Paolillo e Raiz, vince per le serie.

Sul versante dal vivo, "Poetica" di Cesare Cremonini e Davide Petrella vince come miglior canzone nei concerti in venue con più di 5.000 posti, mentre per i recital in sedi sotto i 5.000 posti il premio è andato a "Nuovo cinema Paradiso", di Ennio Morricone e Andrea Morricone. Nel jazz la miglior composizione è "A tempo col pianeta" di Stefano Bollani. Infine il premio Miglior Autore Under 35 è stato consegnato a Riccardo Zanotti.