Motta pubblica il nuovo singolo "Tu cosa dici", un brano dal sound essenziale che lascia emergere la forza di un testo intimo e personale. La canzone è scritta dal cantautore insieme a Gino Pacifico e prodotta da Motta con Filippo Gatti e Taketo Gohara. Il singolo è pubblicato da Sona Music Records e HOM Records, con distribuzione Sony Music.

Dietro il pezzo si nasconde un interrogativo che, nei circa cinque minuti della traccia, prova a fermare il tempo per non lasciarlo sfuggire del tutto. Allo stesso tempo il brano custodisce una speranza, quella di trovare il coraggio di non fuggire davanti a ciò che cambia.

Più che una semplice storia d'amore, il brano racconta la fine di una relazione destinata a trasformarsi per sempre. È anche una testimonianza molto diretta sulla perdita e sulla sofferenza, vissute come un passaggio necessario per attraversare il dolore e tornare a vivere.

Il singolo è accompagnato dal videoclip ufficiale, già online, che dialoga con la copertina: un autoscatto in bianco e nero realizzato da Motta appena ventiquattro ore prima della consegna del brano. L'immagine nasce da un'intuizione improvvisa che ha subito definito la direzione della canzone, e riflette una passione per la fotografia che il cantautore ha coltivato negli ultimi mesi.

La regia del video è affidata a Motta e Marco Pellegrino. Le riprese si svolgono a Livorno, città d'origine della famiglia del cantautore, dove luoghi e oggetti si legano tra loro in modo indissolubile. Pellegrino sceglie di consegnare a Motta lo sguardo della macchina da presa, mentre le riprese portano anche la firma di Tommaso Massai. Il risultato richiama il passato senza imprigionarlo in un solo istante, guardando invece verso il futuro.

Il nuovo singolo arriva tre anni dopo l'ultimo album di inediti e segue il tour con cui, nel 2026, Motta ha celebrato i dieci anni di "La fine dei vent'anni", disco d'esordio premiato con la Targa Tenco come miglior opera prima.

Il percorso del cantautore, nato a Pisa e romano d'adozione, include anche diverse colonne sonore, tra cui quella per il film "THE CAGE - NELLA GABBIA" di Massimiliano Zanin, uscito nel 2024. Nel 2019 Motta ha partecipato al Festival di Sanremo con "Dov'è l'Italia", brano con cui ha vinto il premio per il miglior duetto insieme a Nada. Nel 2018 "Vivere o morire" gli ha valso la Targa Tenco per il miglior disco.