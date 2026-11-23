Carolina Bongiovanni porta sul web il videoclip di L'amore illumina, brano che fa parte del suo album Fatti d'amore, pubblicato in digitale il 13 novembre. Il filmato racconta le vicende di una coppia di sposi appena usciti dalla cerimonia, seguendo gli alti e bassi di un rapporto fatto di malintesi, lontananze e nuovi avvicinamenti. Al centro della storia c'è un oggetto semplice, un trenino di legno da assemblare, che diventa il simbolo di una relazione da costruire pezzo dopo pezzo.

Carolina Bongiovanni ha spiegato il significato del progetto con queste parole:

"Abbiamo voluto raccontare le diverse sfumature della vita di coppia attraverso un trenino di legno componibile, simbolo di un percorso da costruire insieme. All'inizio i due protagonisti cercano di montarlo, ma tra incomprensioni, tensioni e momenti di distanza i pezzi sembrano non trovare il loro posto. Proprio come nella vita, a volte ci si perde, si alzano muri e si rischia di allontanarsi. Ma l'amore è anche la capacità di mettere da parte l'orgoglio e ritrovarsi. Nel finale il trenino si ricompone, pronto a partire verso il futuro, proprio come una relazione in cui si sceglie ogni giorno di continuare a costruire insieme."

Nel video, quindi, il gioco di costruzione diventa una metafora di un amore che, pur attraversando difficoltà, riesce ogni volta a ritrovare la strada per ripartire insieme e guardare avanti.

Il disco raccoglie tredici brani dedicati al sentimento amoroso nelle sue molteplici forme, pensati per mostrare come questo legame sappia resistere al cinismo e alle asperità del quotidiano, trovando spazio nei gesti più semplici e sinceri. La tracklist si apre con Due zaini e prosegue con Nonostante tutto, in collaborazione con i Reale, A.D.A.G., L'amore illumina, Fatti d'amore, Habitat, Ancora grazie, insieme ai Controtempo, Per lasciarti andare, Tra il volante e il cielo, Quando parlo di te, Scegli chi sei, A portata di cuore e Il bene che non fa rumore.

Cantautrice ligure di trent'anni, Carolina Bongiovanni ha iniziato a scrivere canzoni a quattordici anni, approfondendo poi la sua formazione alla scuola di evangelizzazione Jeunesse Lumière di Firenze. Nel 2023 ha esordito con l'album 18 e lode, prodotto da Emanuele Dabbono, che ha lavorato con Tiziano Ferro e Alfa, e in seguito ha aderito all'etichetta indipendente La Gloria. Nel 2025 il suo percorso è stato premiato con il riconoscimento Miglior Nuovo Artista Italiano ai Catholic Music Awards, mentre il 4 ottobre 2026 si è esibita in Piazza Maggiore a Bologna davanti a diecimila spettatori.

Tra le sue collaborazioni figurano quella con i Reale nel brano Nonostante tutto e quella con i Controtempo in Ancora grazie. La sua musica si distingue per sonorità delicate e testi autobiografici che parlano di vita quotidiana, affetti e piccoli gesti d'amore, dal viaggio accanto a una persona cara alla nascita di un figlio, fino alla perdita di qualcuno di amato e alla costruzione di una famiglia e di una casa. Temi ricorrenti sono il peso dei rapporti, la capacità di scegliere il bene e la semplicità delle piccole cose.