Presunto innocente 2 debutta su Apple TV il 19 febbraio 2027 con Rachel Brosnahan e Matthew Rhys: otto episodi, nuovo caso legale e cast stellare.

Apple TV ha diffuso le prime immagini della seconda stagione di Presunto innocente, la serie antologica che tornerà con un nuovo caso giudiziario. La nuova annata debutterà sulla piattaforma il 19 febbraio 2027 con i primi due episodi, mentre il resto della stagione, composta da otto puntate, sarà reso disponibile con un appuntamento settimanale di venerdì, fino al 2 aprile.

Protagonisti della nuova stagione sono Rachel Brosnahan e Matthew Rhys. Al centro della vicenda c'è Lelia Reynolds, avvocata penalista in ascesa, che si trova a dover affrontare in aula il marito, procuratore distrettuale interpretato da Rhys. Il caso di omicidio che li vede contrapposti rischia di travolgere sia le loro carriere sia il loro matrimonio.

La serie trae ispirazione da Dissection of a Murder, il thriller giudiziario d'esordio di Jo Murray, che figura anche come co-executive producer del progetto.

Nel cast compaiono anche Courtney B. Vance, premiato due volte con l'Emmy, Fiona Shaw, candidata all'Emmy e vincitrice di un BAFTA Award, Jack Reynor e Lesley-Ann Brandt. Judith Light prenderà parte alla serie con una partecipazione speciale.

La serie nasce dall'incontro creativo tra David E. Kelley e J.J. Abrams. Kelley, pluripremiato agli Emmy, guida la seconda stagione nel ruolo di showrunner, mentre Abrams partecipa come executive producer tramite la Bad Robot Productions. Jake Gyllenhaal, protagonista della prima stagione, resta tra i produttori esecutivi attraverso la sua casa Nine Stories, mentre Scott Turow, autore del romanzo Presunto innocente, ricopre il ruolo di co-executive producer. Completano la squadra dei produttori esecutivi Rachel Rusch Rich, Dee Johnson, Dustin Thomason e la stessa Brosnahan.

Brosnahan, vincitrice di un Emmy e di un Golden Globe, è protagonista e produttrice esecutiva. Rhys, anch'egli pluripremiato agli Emmy, è protagonista e produttore esecutivo di Widow's Bay, comedy Apple che ha ottenuto 14 Emmy, un traguardo destinato a restare negli annali dei premi. Nell'ultima edizione degli Emmy, l'attore ha inoltre stabilito un primato, diventando il primo interprete a vincere due premi come miglior attore protagonista nella stessa edizione.

La prima stagione ha raccolto numerose candidature agli Emmy. Jake Gyllenhaal è stato candidato come miglior attore protagonista in una miniserie o film tv, Bill Camp e Peter Sarsgaard come migliori attori non protagonisti in una miniserie o film tv, e Ruth Negga come miglior attrice non protagonista.

Il progetto è l'ultimo lavoro firmato da Kelley per Apple TV. Kelley è inoltre co-showrunner ed executive producer di Margo ha problemi di soldi, comedy premiata con un Emmy e già confermata per una seconda stagione.