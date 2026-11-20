Gli U2 conquistano la vetta della classifica italiana: il nuovo album Carnaval De Luz esordisce direttamente al primo posto della graduatoria settimanale degli album più venduti, secondo i dati FIMI/NIQ. Si tratta del sedicesimo disco in studio della band irlandese e del primo con brani inediti dopo nove anni. Il lavoro, uscito il 13 novembre 2026 per EMI Records Italy, si aggiudica anche il primo gradino tra i formati fisici, ovvero CD, vinili e musicassette.

Il percorso verso la pubblicazione è stato scandito da Silencio e The Greatest Show On Earth. Nei giorni precedenti l'uscita è arrivata anche la versione country di Torn, con Dolly Parton, nella Kent Wells Version. Il brano, che chiude la tracklist dell'album, è un duetto fra Bono e la cantante scomparsa il 25 agosto 2026. Scritto dagli U2, dalla stessa Parton e da Johnny McDaid, racconta con delicatezza di legami familiari spezzati e apre a riflessioni più ampie.

Parton registrò la voce a Nashville, nel Tennessee, nel giugno di quest'anno, e quella sessione è diventata la sua ultima incisione vocale prima della scomparsa. La produzione porta la firma di Jacknife Lee, mentre Daniel Lanois suona la pedal steel. Il singolo è stato pubblicato dalla Big Machine Records, l'ultima casa discografica con cui Dolly aveva collaborato.

Accanto al disco è uscita un'edizione speciale della rivista Propaganda, proposta in un'unica tiratura con una quantità ridotta di copie cartacee. Il magazine festeggia quarant'anni: il primo numero arrivò nelle case dei fan del gruppo nel febbraio 1986, in varie parti del mondo, sull'onda delle fanzine autoprodotte dell'epoca punk. Le 128 pagine dell'edizione contengono i testi dei brani, gli appunti manoscritti di Bono, interviste esclusive a Jacknife Lee, Anton Corbijn, Martin Garrix e Viviane Sassen, oltre alle riflessioni dei membri della band sui cinquant'anni degli U2.

Prodotto da Jacknife Lee e inciso in studi sparsi per il mondo, Carnaval De Luz comprende dodici canzoni che affrontano spiritualità, amicizia, libertà e la capacità di resistere a minacce oscure e invadenti. Sul piano musicale emergono suggestioni dalle sperimentazioni più audaci del gruppo, unite a una scrittura molto rigorosa in brani come The Greatest Show On Earth, Glorify e Midnight Sunshine. Non manca un omaggio breve, di 2 minuti e 35 secondi, al surf-punk degli esordi, rappresentato da Silencio.

La scaletta comprende Go (Carnaval De Luz), La Reina, Street Of Dreams, The Mirror Maker (Rosalía), Superficiality, If The World Is At War We Better Not Be, Silencio, The Greatest Show On Earth, Glorify, Midnight Sunshine, Can't Stop Us Now e Torn (Feat. Dolly Parton). Il disco è disponibile in cofanetti in vinile e CD deluxe a tiratura limitata, in diverse versioni di vinile colorato e personalizzato sempre in edizione limitata, nelle versioni standard su CD e vinile, oltre che in download digitale.

Le radici del progetto affondano in due EP da sei tracce pubblicati a sorpresa all'inizio del 2026, accolti con favore dalla critica e incisi nello stesso periodo creativo. Days of Ash ed Easter Lily seguivano il calendario liturgico, e Carnaval De Luz si colloca idealmente davanti a loro, lungo la linea temporale della band. Il carnevale è la festa della carne, che precede la rinuncia della Quaresima, tempo di raccoglimento, e infine la rinascita di Pasqua. A fare da ponte tra album e EP è Torn, traccia conclusiva del disco e ultima interpretazione vocale registrata da Dolly Parton.

Hanno contribuito alla lavorazione anche Brian Eno, coautore e autore dei sintetizzatori in Go (Carnaval De Luz), The Greatest Show on Earth e Can't Stop Us Now, Martin Garrix, coautore di Glorify, e Ryan Tedder, che ha curato la produzione aggiuntiva di Silencio. The Edge ha commentato il lavoro così: "È una raccolta di canzoni caotica, provocatoria e sacra - e vede l'uso, per la prima volta in assoluto, di corde flat-wound in una registrazione degli U2. Giusto per dire".

Bono ha poi rivolto un invito al pubblico: "Avvicinatevi, avvicinatevi, avvicinatevi! Portate i vostri calzini viola, i vostri cuori infranti, la vostra ingenuità vista attraverso gli occhiali rosa... oh, lasciatevi stupire nella sala degli specchi. Ci saranno chitarre a tutto volume, bassi profondi, ritmi estatici e, sì, faranno la loro comparsa anche alcune lacrime d'argento! Perché lì vicino, appena fuori dal nostro carnevale di luci, ci sono creature di ogni tipo... la stessa immaginazione che ci dona la creatività può anche dar vita a mostri. Così alziamo il volume dei tamburi. Accendiamo un fuoco più grande. Rendiamo le nostre storie più sfrenate e divertenti. Rendiamo le melodie più dolci e le canzoni più brillanti, perché se il mondo è avvolto dall'oscurità, noi non dobbiamo esserlo".

Nel 2027 la band tornerà dal vivo negli stadi con il tour mondiale Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth, che vedrà sul palco Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Lo spettacolo partirà da Città del Messico il 23 febbraio 2027, e l'apertura sarà affidata a Beck. Le uniche altre città latinoamericane toccate dal tour nel corso dell'anno saranno San Paolo e Buenos Aires.

La tappa italiana prevede tre concerti allo Stadio San Siro di Milano: il 5 luglio, il 6 luglio e il 9 luglio 2027.