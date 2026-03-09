Birra Moretti celebra la spontaneità italiana con la campagna “Come piace a noi”

È tornata in onda dall’8 marzo la nuova campagna nazionale di Birra Moretti “Come piace a noi”, un inno alla spontaneità e alla convivialità che da sempre caratterizzano lo stile di vita italiano. Il nuovo spot, firmato dai registi Bellone & Consonni e prodotto da Movie Magic in collaborazione con Dentsu Creative e pianificato da Dentsu Media, racconta con autenticità quei momenti che non si pianificano ma accadono naturalmente, proprio come piace a noi.

Lo spot mostra una quotidianità fatta di sguardi complici, di pranzi improvvisati in famiglia, di pizze con gli amici e serate sotto le stelle. Una narrazione corale che mette al centro la bellezza dello stare insieme in modo semplice e vero. L’obiettivo è ricordare che non serve molto per creare momenti speciali: basta la compagnia giusta e la voglia di condividere.

L’atmosfera dello spot è accompagnata dalle note di “Noi ragazzi di oggi” di Luis Miguel, brano iconico degli anni Ottanta che contribuisce a evocare un sentimento di nostalgia e familiarità. Attraverso questa colonna sonora, Birra Moretti rafforza il suo legame con la memoria collettiva italiana e con il valore del tempo vissuto insieme.

Protagonista della campagna è Birra Moretti Ricetta Originale, simbolo di autenticità e qualità dal 1859. Questa birra a bassa fermentazione, ottenuta dalla miscela di luppoli pregiati, si distingue per il suo sapore finemente amaro e per le delicate note floreali che bilanciano i profumi del malto d’orzo. Il risultato è una bevanda dal gusto equilibrato, ideale per accompagnare ogni occasione di convivialità.

Birra Moretti nasce nel 1859 a Udine dalla “Fabbrica di Birra e Ghiaccio” fondata da Luigi Moretti. Da allora il marchio è cresciuto fino a diventare una delle birre italiane più conosciute al mondo, oggi esportata in oltre 40 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Giappone. Un successo costruito su una lunga tradizione di qualità e passione, che ha ricevuto numerosi riconoscimenti nel corso degli anni, come i premi ottenuti al Brands Award nel 2017.

Oggi, con la campagna “Come piace a noi”, Birra Moretti rinnova la propria missione di promuovere un modo di vivere autentico, conviviale e spontaneo. Un messaggio semplice ma profondo, che invita a celebrare i piccoli momenti di ogni giorno con genuinità e leggerezza, ricordando che la vera bellezza italiana sta nel condividere la vita, sempre, proprio come piace a noi.