Birra Moretti porta a Napoli la convivialità autentica con il tour Mangiare come piace a noi

Birra Moretti celebra a Napoli il tour Mangiare come piace a noi, esaltando convivialità, cibo semplice e birra, con eventi gratuiti e ospiti speciali.

Birra Moretti accende i riflettori sulla convivialità autentica e senza formalismi, portando a Napoli il secondo appuntamento del tour Mangiare come piace a noi, una serie di eventi itineranti che celebrano l'abbinamento genuino tra cibo semplice, birra e momenti condivisi. Dopo il debutto a Milano, la tappa partenopea è in programma mercoledì 27 maggio alle 19:00 presso l'Antica Friggitoria La Masardona in Piazza Vittoria, 5.

Una recente indagine AstraRicerche, realizzata per Birra Moretti, fotografa l'attitudine degli italiani verso la tavola: oltre 1 italiano su 2 (51,3%) considera i cibi semplici e i sapori autentici l'esperienza ideale da vivere a tavola con gli amici. Ancora più significativo il dato secondo cui l'87% ritiene che un'eccessiva sofisticazione rovini il piacere del pasto, mentre il 40,7% si sente meno spontaneo quando una serata diventa troppo costruita o complicata.

L'appuntamento napoletano vede come ospite speciale il content creator Stefano Maiolica, fondatore del progetto social Un terrone a Milano, che con ironia e autenticità racconta la vita dei giovani fuorisede. Sarà lui ad animare la serata e a rendere omaggio a una delle coppie più iconiche della tradizione locale: fritto e birra. Meno gourmet, più crocchè è la frase scelta per l'occasione, riflettendo lo spirito genuino dell'evento.

Durante la serata, verranno distribuite le t-shirt e le tote bag originali della campagna, caratterizzate dal contrasto ironico Meno/Più, simbolo della filosofia Birra Moretti che invita a godere delle cose semplici ed evitare la ricerca della perfezione gastronomica.

Milano, Napoli e Roma sono le tre tappe di questo tour dedicato al piacere di stare insieme all'insegna dell'autenticità. Dopo Napoli, il format proseguirà infatti a Roma il 18 giugno presso Margherita - Osteria alla Scrofa, con protagonista Ruben. In ogni città, frasi distintive amplificano il messaggio su maxiaffissioni e social: Meno fumo, più arrosto e Meno FOMO, più fame per Milano, Meno gourmet, più crocchè per Napoli e Meno assaggini, più bucatini per Roma.

Gli eventi del tour Mangiare come piace a noi sono ad ingresso libero e gratuito, con possibilità di registrazione online. L'intento è quello di valorizzare le identità culinarie locali e sottolineare come più lo complichiamo e meno ce lo godiamo.



