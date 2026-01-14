Connect with us

Motori

BMW ALPINA inaugura una nuova era

Published

Dal 1° gennaio 2026 il trasferimento dei diritti sul marchio Alpina segna ufficialmente la nascita di BMW ALPINA come brand esclusivo e indipendente sotto l’egida del BMW Group, aprendo un capitolo inedito nella storia dell’automobile di lusso ad alte prestazioni. Una svolta strategica che rafforza l’identità di un nome leggendario, mantenendone intatti i valori fondanti e proiettandoli nel futuro.

La fase iniziale di questo nuovo corso è dedicata all’attivazione del marchio, con l’obiettivo di consolidarne il posizionamento nel panorama premium globale. BMW ALPINA continua a distinguersi per l’equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e comfort di marcia superiore, una combinazione rara che ha reso il brand un punto di riferimento per gli appassionati più esigenti. A rendere ogni modello immediatamente riconoscibile contribuiscono dettagli stilistici iconici, materiali esclusivi e un’ampia gamma di personalizzazioni su misura.

Tradizione e futuro si incontrano in una visione chiara e coerente. Il BMW Group, consapevole della responsabilità legata a una storia così prestigiosa, punta a sviluppare BMW ALPINA nel rispetto delle sue radici, valorizzandone al tempo stesso il potenziale contemporaneo. Emblema di questa filosofia è il nuovo wordmark, prima espressione tangibile della rinnovata identità del marchio. Caratterizzato da chiarezza, equilibrio e sicurezza, il logo è posizionato al centro del portellone posteriore e sottolinea il carattere autonomo di BMW ALPINA all’interno del Gruppo.

Il design del wordmark si ispira consapevolmente alla versione asimmetrica degli anni Settanta, reinterpretata in chiave moderna. Un segno elegante e deciso che crea un ponte armonioso tra passato e futuro, rafforzando la personalità indipendente del brand e la sua vocazione all’eccellenza senza compromessi.

La nuova direzione dell’esclusività moderna secondo BMW ALPINA passa attraverso standard produttivi estremamente rigorosi. Ogni vettura nasce da una selezione accurata dei materiali e da lavorazioni artigianali di altissimo livello, capaci di soddisfare le aspettative più elevate in termini di estetica, acustica e qualità percepita. L’attenzione al dettaglio si traduce in un’esperienza di guida raffinata e coinvolgente, pensata per chi cerca qualcosa di davvero unico.

Grazie a un’offerta di opzioni su misura tra le più ampie del segmento, ogni BMW ALPINA diventa un oggetto esclusivo, modellato sulle esigenze e sul gusto del cliente. Prestazioni, comfort e individualità convivono senza compromessi, dando vita a vetture destinate a veri intenditori. Con questo nuovo capitolo, BMW ALPINA riafferma il proprio ruolo di icona dell’automobile di lusso sportiva, pronta a scrivere il futuro restando fedele alla propria leggenda.

