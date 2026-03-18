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BMW i3 50 xDrive: la nuova Serie 3 elettrica inaugura l’era Neue Klasse con 900 km di autonomia

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La nuova BMW i3 50 xDrive segna un punto di svolta per la mobilità elettrica premium, inaugurando una nuova era per la casa bavarese come secondo modello della piattaforma Neue Klasse. Non si tratta di una semplice evoluzione, ma di un vero e proprio salto tecnologico che ridefinisce il concetto stesso di berlina elettrica sportiva.

Con il debutto della prima BMW Serie 3 completamente elettrica, il marchio introduce un modello capace di unire prestazioni elevate, autonomia record e innovazione digitale. La nuova BMW i3 50 xDrive è dotata di doppio motore elettrico, uno per asse, che garantisce la trazione integrale e una potenza complessiva di 345 kW, pari a 469 CV, con una coppia massima di 645 Nm. Numeri che confermano la vocazione dinamica tipica della Serie 3, reinterpretata in chiave elettrica.

Il cuore tecnologico del modello è rappresentato dalla BMW eDrive di sesta generazione, una piattaforma altamente efficiente che introduce anche l’architettura a 800 volt e batterie di nuova concezione con celle tonde. Questo sistema consente non solo prestazioni brillanti, ma anche un’autonomia straordinaria, che arriva fino a 900 km nel ciclo WLTP, posizionando la i3 tra le elettriche più avanzate sul mercato.

Fondamentale anche il capitolo ricarica: la nuova i3 supporta una potenza in corrente continua fino a 400 kW, permettendo di recuperare energia sufficiente per circa 400 km di autonomia in appena 10 minuti. A questo si aggiungono le funzionalità di ricarica bidirezionale, come Vehicle-to-Home e Vehicle-to-Grid, che trasformano l’auto in un vero hub energetico.

Dal punto di vista del design, la BMW i3 interpreta il nuovo linguaggio stilistico della Neue Klasse, mantenendo però una forte identità di marca. Le proporzioni sono quelle tipiche di una berlina sportiva BMW, con passo lungo, sbalzi ridotti e linea filante, mentre il frontale introduce una firma luminosa innovativa che integra calandra e fari in un’unica soluzione visiva. Il risultato è un look moderno, riconoscibile e tecnologicamente avanzato.

Gli interni rappresentano un ulteriore passo avanti. Il nuovo BMW Panoramic iDrive rivoluziona l’interazione tra guidatore e vettura, offrendo un ambiente digitale immersivo e orientato al conducente. L’abitacolo è progettato per massimizzare lo spazio e il comfort, sfruttando appieno i vantaggi della piattaforma elettrica, senza rinunciare alla sportività.

A elevare ulteriormente l’esperienza di guida ci pensa il sistema Heart of Joy, un computer ad alte prestazioni che gestisce dinamica e risposta del veicolo con una velocità fino a dieci volte superiore rispetto ai sistemi precedenti. Insieme ad altri tre supercomputer, costituisce il nucleo della nuova architettura software BMW, aprendo la strada a un’esperienza di guida sempre più intelligente e personalizzata, supportata anche dal sistema BMW Symbiotic Drive per la guida assistita.

La produzione della nuova BMW i3 avverrà nello storico stabilimento di Monaco, completamente rinnovato per accogliere la nuova generazione di veicoli elettrici. L’avvio è previsto per agosto 2026, con le prime consegne attese già in autunno. Un anno più tardi, l’impianto sarà interamente dedicato alla produzione di modelli elettrici della Neue Klasse.

Con la i3 50 xDrive, BMW non introduce solo un nuovo modello, ma ridefinisce il futuro della mobilità premium, combinando tecnologia, sostenibilità e piacere di guida in un’unica, ambiziosa visione.

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