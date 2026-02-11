BMW inaugura una nuova era della mobilità elettrica con la BMW iX3 Driving Experience

BMW Italia ha aperto le porte della House of BMW di via Manzoni a Milano per un evento internazionale esclusivo dedicato alla presentazione della nuova BMW iX3, il primo modello della rivoluzionaria generazione Neue Klasse, che segna l’inizio di una nuova era per BMW. Il progetto è stato ideato da BMW Italia con il supporto della Region Europe di BMW AG.

Un viaggio immersivo e coinvolgente che vede la partecipazione di oltre 200 ospiti provenienti da 27 Paesi, pronti a vivere un’esperienza di guida senza precedenti attraverso alcuni dei paesaggi più iconici d’Italia.

“La nuova BMW iX3 rappresenta il futuro della mobilità elettrica, unendo design innovativo, tecnologia all’avanguardia e performance emozionanti,” ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia. “Questa esperienza di guida è molto più di un test drive: è un racconto del nostro impegno a reinventare il piacere di guidare, in armonia con l’ambiente e con uno sguardo rivolto al futuro.”

Ogni giorno l’evento prende vita nel cuore di Milano, all’interno della sofisticata House of BMW di via Manzoni 41, presso Palazzo Borromeo d’Adda. Qui gli ospiti vengono accolti per scoprire la nuova vettura attraverso un viaggio fisico ed esperienziale che unisce cultura italiana e tecnologia tedesca.

La driving experience si snoda in un percorso di due giorni che conduce i partecipanti dal capoluogo lombardo fino alle maestose Alpi italiane, attraversando le suggestive colline veronesi e sostando in location esclusive come “La Collina dei Ciliegi” e lo chalet contemporaneo, completamente dedicato a BMW, “Casa Guargnè”.

Il percorso di guida è articolato in tappe pensate per valorizzare l’esperienza sensoriale e culturale. L’evento è arricchito dalla voce di Pierfrancesco Favino, attore italiano di fama internazionale e brand ambassador BMW, che accompagna la scoperta della nuova BMW iX3.

A prendere parte a questa esperienza esclusiva saranno opinion leader, brand voices e friend of the brand che collaborano con BMW Group a livello globale, contribuendo a rafforzare il legame tra il marchio e le diverse comunità di appassionati e stakeholder.

Numerosi anche gli ospiti legati al mondo dei motori, del lifestyle e della contemporaneità, che avranno l’opportunità di vivere questa esperienza altamente immersiva. Durante il viaggio, i partecipanti potranno apprezzare la versatilità e l’intelligenza della BMW iX3 che, grazie a sistemi di assistenza avanzati e strumenti digitali, rende ogni chilometro un’esperienza sicura e appagante, sia su autostrade sia su strade di montagna.

La nuova BMW iX3 si distingue per un design esterno elegante e moderno, caratterizzato da linee precise e superfici pulite che richiamano il linguaggio stilistico della storica Neue Klasse degli anni ’60. All’interno, il nuovo sistema BMW Panoramic iDrive rivoluziona l’interazione tra conducente e vettura, offrendo un’esperienza intuitiva e sicura, con tutte le informazioni essenziali nel campo visivo del guidatore.

La tecnologia BMW eDrive di sesta generazione sviluppata per la Neue Klasse comprende motori elettrici ad altissima efficienza, batterie ad alta tensione di nuova concezione con celle cilindriche e tecnologia a 800 volt, garantendo ampia autonomia e ricarica ultrarapida. Cuore tecnologico dell’auto sono quattro compute ad alte prestazioni – i cosiddetti “supercervelli” – che assicurano un’esperienza di guida inedita in termini di prestazioni, comportamento dinamico e interazione simbiotica con i sistemi di assistenza.

BMW conferma così il proprio ruolo di protagonista nell’innovazione automobilistica, unendo tecnologia, sostenibilità e piacere di guida in un’esperienza esclusiva che segna l’inizio di una nuova era per la mobilità elettrica.