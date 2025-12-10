BMW Italia accoglie Achille Lauro come nuova brand voice

BMW Italia annuncia una collaborazione strategica con uno dei protagonisti più eclettici della scena musicale e artistica italiana. Achille Lauro diventa la nuova brand voice dell’alta gamma BMW, un ruolo che mira a fondere arte, stile e innovazione in un linguaggio comune capace di raccontare la modernità del marchio attraverso una narrazione creativa.

BMW Italia è orgogliosa di presentare Achille Lauro come ambasciatore della propria visione di eleganza contemporanea, sottolineando l’unione tra eccellenza culturale, design e tecnologia. L’artista, conosciuto per la sua costante evoluzione e per la capacità di abbattere i confini fra generi e discipline, incarna i valori di sperimentazione e unicità che rappresentano da sempre l’identità del brand.

Il sodalizio con Achille Lauro è stato ufficialmente presentato durante la serata celebrativa della Prima della Scala, uno degli appuntamenti più rappresentativi della cultura e dello stile italiani. La presenza dell’artista, ospite d’onore di BMW Italia, ha ribadito l’impegno dell’azienda nel promuovere un dialogo tra innovazione tecnologica e sensibilità artistica.

Nei prossimi mesi, la collaborazione si articolerà attraverso un racconto in continuo divenire, tra eventi esclusivi, contenuti digitali innovativi e live experience dedicate ai modelli più prestigiosi della gamma BMW. L’obiettivo è creare un percorso immersivo che unisca lo spirito visionario di Achille Lauro con l’identità estetica e tecnologica della casa automobilistica.

“La partnership con l’artista andrà oltre la semplice comunicazione: sarà un vero e proprio dialogo tra due mondi che condividono passione per la tecnologia d’avanguardia e uno stile senza compromessi”, prosegue il comunicato.

Il progetto sarà sviluppato in più fasi, accompagnato da iniziative continuative pensate per mantenere viva l’attenzione del pubblico e consolidare la posizione del marchio come riferimento assoluto di stile, originalità e sostenibilità.

Con questa partnership, BMW Italia conferma la propria vocazione alla contaminazione tra cultura, arte e innovazione tecnologica, scegliendo una voce capace di esprimere con autenticità la propria idea di eleganza contemporanea. Achille Lauro, con la sua personalità poliedrica e il suo approccio sempre avanguardista, si prepara così a diventare il volto e la voce di una nuova era per il lusso firmato BMW.