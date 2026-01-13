BMW Italia con Rose Villain: energia, musica e innovazione per le nuove generazioni

BMW Italia annuncia con orgoglio una partnership con Rose Villain, artista riconosciuta nel panorama musicale contemporaneo, pensata per instaurare un legame diretto e autentico con il pubblico under 35. Questa sinergia unisce due mondi distinti ma complementari: la passione per il Motorsport e l’energia di BMW M, creando contenuti ed esperienze innovative pensate per attrarre i giovani e sottolineare l’impegno del Gruppo per l’innovazione e la sostenibilità.

Rose Villain, nota per il suo approccio originale e innovativo e per la sua autenticità, darà vita a una comunicazione che si intreccia con la cultura contemporanea senza mai perdere di vista i valori identitari di BMW. La collaborazione comprenderà eventi, contenuti digitali originali, produzioni video e live experience in location simbolo, con l’obiettivo di creare un dialogo vivace e coinvolgente con la community.

Questa partnership rappresenta un passo decisivo per BMW Italia nel consolidare la propria presenza tra le nuove generazioni, promuovendo una visione di mobilità individuale più umana, più intelligente e più sostenibile. Nei prossimi mesi, il progetto si svilupperà attraverso tappe strategiche e contenuti costanti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico e rafforzando l’impegno del Gruppo nel coniugare tecnologia d’eccellenza, design distintivo e responsabilità sociale.