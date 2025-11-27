BMW Italia e AC Milan celebrano la partnership con una consegna speciale alla House of BMW di San Donato Milanese

La House of BMW Italia di San Donato Milanese, inaugurata da poco e già cuore pulsante delle attività del brand nel Paese, si è trasformata per un pomeriggio in un luogo unico, capace di richiamare la magia e l’adrenalina dello stadio San Siro. Questo scenario suggestivo ha fatto da cornice alla consegna di 20 vetture BMW ad AC Milan per la stagione 2025-2026, un evento che ha consolidato ancora una volta il legame tra due eccellenze internazionali.

L’esperienza costruita all’interno della struttura si è ispirata ai momenti più iconici che i giocatori vivono nelle partite casalinghe. La House of BMW ha ricreato l’atmosfera del percorso che conduce i calciatori dal parcheggio sotterraneo agli spogliatoi, fino al passaggio simbolico verso il campo, unendo suggestioni sportive e innovazione tecnologica.

Le vetture consegnate alla società rossonera comprendono modelli di punta come BMW X5, X6 e X7, simboli di potenza, eleganza e versatilità. Accanto a loro, una protagonista d’eccezione: la nuova BMW iX3, emblema della mobilità sostenibile del gruppo, scelta per rappresentare la visione condivisa di un futuro orientato all’innovazione e alla responsabilità ambientale.

Durante l’evento, Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, ha sottolineato l’importanza di questa giornata e della partnership: “È davvero un grande onore ospitare il Presidente Paolo Scaroni, Giorgio Furlani, Massimiliano Allegri e la prima squadra di AC Milan nella nostra nuova House of BMW Italia, un luogo pensato per le persone”. Di Silvestre ha rimarcato come la scenografia evocativa del tunnel e degli spogliatoi rappresenti alla perfezione i valori condivisi: passione, cura dei dettagli, rispetto, voglia di vincere e impegno verso la società.

Alle sue parole hanno fatto eco quelle del Presidente rossonero, Paolo Scaroni, che ha definito la House of BMW “uno spazio che riflette perfettamente i valori che condividiamo”. Scaroni ha ricordato come la collaborazione tra i due brand, giunta al quinto anno, unisca due realtà globali guidate da una visione comune fatta di innovazione ed eccellenza, con un impatto positivo dentro e fuori dal campo.

L’evento ha rappresentato non solo un momento istituzionale, ma anche un’opportunità di coinvolgimento per i collaboratori di BMW Italia. La possibilità di partecipare a uno scatto collettivo insieme ai protagonisti ha rafforzato lo spirito di appartenenza e quel senso di squadra che è alla base del successo di entrambe le realtà.