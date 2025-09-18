BMW iX3: al via la produzione del primo modello della Neue Klasse nello stabilimento di Debrecen

Il BMW Group è entrato ufficialmente nella fase finale prima del debutto della nuova BMW iX3, il primo modello della rivoluzionaria Neue Klasse. La produzione in serie prenderà il via a fine ottobre 2025 nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, il sito più moderno e sostenibile dell’intera rete produttiva globale del marchio.

Secondo Milan Nedeljković, membro del Consiglio di Amministrazione di BMW AG responsabile della Produzione, l’avvio della produzione in serie della iX3 rappresenta “l’inizio di una nuova era per la produzione automobilistica”. Lo stabilimento ungherese è infatti il primo a essere stato costruito interamente secondo i principi della strategia BMW iFACTORY, che combina digitalizzazione avanzata, efficienza dei processi e completa assenza di combustibili fossili.

La BMW iX3 di nuova generazione sarà il primo veicolo a incarnare i concetti stilistici e tecnologici che definiranno l’intera gamma del marchio nei prossimi anni. La casa di Monaco ha annunciato che le innovazioni della Neue Klasse verranno integrate in circa 40 nuovi modelli entro il 2027, portando con sé un salto di qualità in termini di design, digitalizzazione e sostenibilità.

Come sottolineato da Hans-Peter Kemser, Direttore dello stabilimento di Debrecen, “abbiamo affrontato la sfida di costruire un veicolo completamente nuovo in un impianto altrettanto nuovo, con processi più snelli ed efficienti possibile. Ogni operazione è stata validata digitalmente, riducendo complessità e incrementando la flessibilità produttiva”.

Il nuovo sito ungherese è stato pianificato e simulato integralmente in ambiente virtuale. Questa “Virtual Factory” ha permesso di testare anticipatamente tutte le fasi produttive e di installare le linee di assemblaggio come replica perfetta del gemello digitale.

Un ruolo chiave nella riduzione delle emissioni è affidato all’impianto di verniciatura, alimentato esclusivamente con energia rinnovabile. La produzione della BMW iX3 genererà circa 80 kg di CO₂e, pari a due terzi in meno rispetto ai modelli attuali. A pieno regime, le emissioni scenderanno a 34 kg di CO₂e, con una riduzione del 90%. Il sito potrà inoltre contare su un impianto fotovoltaico da 50 ettari e su un sistema di accumulo termico da 130 MWh per gestire i picchi di domanda energetica.

La BMW iFACTORY si basa su processi altamente digitalizzati. La piattaforma AIQX (Artificial Intelligence Quality Next) utilizza sensori e telecamere per automatizzare i controlli qualità e fornire feedback in tempo reale agli operatori. In futuro, i veicoli stessi diventeranno parte attiva della catena produttiva, in grado di eseguire autodiagnosi e interagire con il personale.

La logistica interna è completamente elettrica e comprende treni rimorchiatori automatizzati per il trasporto delle batterie ad alta tensione e Smart Transport Robots (STR) per la consegna dei componenti. Grazie alla totale interconnessione dei dati, il flusso logistico raggiunge un livello di automazione senza precedenti.

Il sito di Debrecen sarà il primo a produrre le nuove batterie ad alta tensione di sesta generazione (Gen6), sviluppate interamente in-house dal BMW Group. Queste batterie promettono maggiore densità energetica e autonomia, oltre a processi produttivi ottimizzati grazie all’intelligenza artificiale e ai gemelli digitali. L’assemblaggio avviene in loco secondo il principio “local for local”, riducendo tempi e costi logistici.

Lo stabilimento di Debrecen non dipende da un singolo impianto principale, ma opera come network plant, integrando le migliori pratiche sviluppate in tutto il mondo. I suoi oltre 2.000 collaboratori hanno avuto l’opportunità di formarsi nei diversi siti globali del BMW Group, dalla Cina al Sudafrica, dagli Stati Uniti alla Germania. Questo approccio crea un flusso continuo di know-how, che a sua volta sarà esportato nuovamente negli altri impianti per supportare la produzione della Neue Klasse.

Con l’imminente debutto della BMW iX3 prodotta a Debrecen, il marchio bavarese compie un passo decisivo verso la mobilità del futuro. Tra digitalizzazione, processi sostenibili e batterie di nuova generazione, la Neue Klasse rappresenta la trasformazione più radicale nella storia recente del BMW Group, destinata a ridefinire il concetto stesso di auto premium elettrica.