BMW iX3: la nuova frontiera della sostenibilità nella mobilità elettrica

La nuova BMW iX3 50 xDrive rappresenta un passo decisivo verso un futuro automobilistico sostenibile, incarnando la strategia olistica del Gruppo BMW volta a ridurre l’impatto ambientale lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. Dalla catena di fornitura alla produzione, fino all’utilizzo quotidiano, ogni fase è stata ripensata per limitare le emissioni di CO₂e e favorire l’uso di materiali riciclati e fonti rinnovabili.

Secondo i dati diffusi dal Gruppo BMW, quando la nuova iX3 viene ricaricata con elettricità proveniente dal mix energetico europeo, la sua impronta di CO₂e diventa inferiore a quella di un modello a combustione interna dopo soli 21.500 chilometri percorsi. Se invece l’alimentazione proviene esclusivamente da fonti rinnovabili, il punto di pareggio si raggiunge già a 17.500 chilometri, consentendo un risparmio concreto in termini ambientali nel giro di un anno.

Uno dei pilastri del nuovo modello è la decarbonizzazione della catena di fornitura, ottenuta grazie all’utilizzo di materiali riciclati ed energia rinnovabile. Le celle batteria di sesta generazione contengono fino al 50% di materiali secondari – tra cui cobalto, litio e nichel – con una riduzione del 42% delle emissioni di CO₂e per wattora rispetto alla generazione precedente. Anche altre componenti della vettura seguono la stessa filosofia: ad esempio, il 30% del materiale impiegato per il coperchio del vano motore e del vano portaoggetti è costituito da plastica marina riciclata, proveniente da reti e corde da pesca recuperate. Ancora più significativo è l’uso dell’alluminio secondario, che rappresenta l’80% nei supporti ruota e nei cuscinetti e il 70% dei cerchi pressofusi.

Il Gruppo BMW applica con coerenza il concetto di ‘Design for Circularity’, basato sul principio secondary first, sull’uso strategico dei materiali e sull’ottimizzazione dello smontaggio. Nella nuova iX3, un terzo dei materiali impiegati è di origine secondaria. Un esempio concreto è il rivestimento dei sedili Econeer della versione Essential: il tessuto, l’adesivo e l’imbottitura sono tutti realizzati in PET riciclato, un approccio mono-materiale che migliora riciclabilità e sostenibilità. Lo stesso principio si applica a elementi come la console centrale, il cruscotto e il rivestimento del pavimento.

Grazie alla filosofia BMW EfficientDynamics, la nuova iX3 consuma il 20% in meno di energia rispetto alla generazione precedente (secondo il ciclo WLTP combinato). Questo risultato deriva da un miglioramento dell’aerodinamica, dalla riduzione della resistenza al rotolamento e dall’ottimizzazione dei consumi interni, senza compromettere la dinamica di guida che resta uno dei punti di forza del marchio.

La BMW iX3 viene costruita nello stabilimento di Debrecen, in Ungheria, il primo del Gruppo BMW progettato per funzionare senza combustibili fossili. Tutta l’energia utilizzata per la produzione proviene da fonti elettriche, di cui fino al 25% generato da un impianto fotovoltaico interno. L’eccesso di energia viene immagazzinato e riutilizzato nei processi di riscaldamento industriale. Grazie a questo modello di produzione, ogni vettura prodotta comporta appena 0,1 tonnellate di emissioni di CO₂e, circa due terzi in meno rispetto ad altri impianti BMW.

L’intera strategia aziendale del Gruppo BMW è orientata al raggiungimento della neutralità climatica entro il 2050, in linea con l’Accordo di Parigi. L’obiettivo a medio termine è ridurre le emissioni di almeno 40 milioni di tonnellate di CO₂e entro il 2030 rispetto ai livelli del 2019. Il gruppo sostiene questa ambizione con una politica di trasparenza totale: ogni modello presenta un “Product Carbon Footprint” verificato dal TÜV, disponibile per i clienti e consultabile anche attraverso l’app My BMW.

Con la nuova BMW iX3, il marchio tedesco ribadisce la propria vocazione alla mobilità elettrica e alla sostenibilità: un veicolo che non solo riduce le emissioni, ma dimostra come l’innovazione tecnologica e il rispetto dell’ambiente possano convivere in perfetta armonia sotto il segno dell’efficienza.