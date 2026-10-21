BMW iX5: ricarica ultra-rapida a 460 kW grazie a Gen6 e partnership con IONNA e Alpitronic

BMW presenta la nuova iX5, il primo SUV X5 completamente elettrico equipaggiato con la sesta generazione della tecnologia eDrive, segnando un nuovo standard per i veicoli elettrici della casa tedesca.

Il debutto della BMW iX5 avviene in grande stile, con una dimostrazione internazionale che mette in luce le possibilità offerte dall'ultima evoluzione tecnologica. La nuova piattaforma Gen6 introduce un sistema ad alta tensione a 800V, motori elettrici aggiornati e batterie a celle cilindriche completamente riprogettate, offrendo una densità energetica volumetrica superiore del 20% rispetto alle precedenti celle prismatiche Gen5.

Il risultato è una batteria ad alta capacità da 141 kWh (netta), che può essere ricaricata dal 10 all'80% in soli 22 minuti. Ma ancora più sorprendente è la potenza di ricarica istantanea: la BMW iX5 60 xDrive raggiunge picchi di ricarica DC fino a 460 kW, consentendo di aggiungere fino a 217 chilometri d'autonomia in appena 10 minuti (secondo il ciclo WLTP). L'introduzione della ricarica bidirezionale, assieme a nuove funzioni smart, amplia ulteriormente la versatilità del modello per gli utenti globali.

La dimostrazione ad alte prestazioni è stata resa possibile grazie alla collaborazione con IONNA, rete di ricarica dedicata ai veicoli elettrici ad alta potenza, e Alpitronic, azienda specializzata in hardware di ricarica. IONNA si concentra sulla qualità del servizio offerto all'utente e sulla semplicità di utilizzo. Interoperabilità, affidabilità e tariffe competitive, con sconti riservati ai clienti BMW, rappresentano i pilastri per offrire una rete realmente orientata alle esigenze dei guidatori elettrici. "Questa collaborazione sta trasformando la nuova generazione di tecnologie di ricarica in un'esperienza sulla quale i clienti possono contare," afferma Seth Cutler, CEO di IONNA. "Unendo le innovazioni BMW, la competenza hardware di Alpitronic e l'approccio orientato al cliente di IONNA, stiamo ridefinendo cosa dovrebbe essere la ricarica pubblica e gettando le basi per il futuro."

La presenza di Alpitronic è cruciale nella dimostrazione della tecnologia a 460 kW, non ancora disponibile come soluzione commerciale su larga scala negli Stati Uniti. L'azienda ha lavorato in stretta collaborazione con BMW e IONNA per garantire un'integrazione fluida tra veicolo e infrastruttura, assicurando massima velocità e semplicità nell'esperienza di ricarica. Philipp Senoner, CEO e co-fondatore di Alpitronic, ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra: "Innovazione veicolare e infrastrutture di ricarica devono evolversi insieme. La nostra partnership di lungo termine con BMW ci dà la comprensione profonda per unire queste tecnologie, e questa dimostrazione con IONNA mostra ciò che la collaborazione può offrire."

L'evento nell'area di Laguna Hills, in California, rappresenta quindi un vero salto tecnologico per la mobilità elettrica, offrendo agli automobilisti una combinazione di autonomia, tempi di ricarica ridotti e nuove possibilità di connettività e gestione smart dell'energia. Dr. Thomas Engelhardt, Vicepresidente Senior High-Voltage Battery and Charging di BMW Group, ha dichiarato: "Dimostrare il pieno potenziale della ricarica ultra-rapida della nuova BMW iX5 davanti ai media di tutto il mondo ci rende molto orgogliosi. Ringraziamo i partner di IONNA e Alpitronic che hanno reso possibile questa dimostrazione con la loro straordinaria esperienza tecnologica. Ricarica fino a 460 kW e molte nuove funzioni smart sono aspetti chiave del salto tecnologico che compiamo con la Gen6, pensati per i nostri clienti a livello globale."

La nuova BMW iX5 inaugura così una nuova era nel segmento dei SUV elettrici premium, puntando su rapidità, efficienza e innovazione con la prospettiva concreta di alzare ulteriormente l'asticella nel settore della mobilità elettrica.