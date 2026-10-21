Opel Astra Start: la compatta bestseller si rinnova con un allestimento più accessibile

Opel amplia la famiglia Astra con la nuova versione Start, caratterizzata da un prezzo d'ingresso più competitivo e una dotazione già completa. La compatta tedesca, simbolo di precisione e qualità, diventa ora ancora più accessibile: si parte da 32.450 euro per la cinque porte e 33.650 euro per la Sports Tourer, con un risparmio fino a 550 euro rispetto al passato.

La nuova gamma punta su un rapporto qualità-prezzo senza compromessi. L'allestimento Start offre di serie climatizzatore automatico, sistema di infotainment multimediale con touchscreen a colori da 10 pollici, sedili Intelli-Seat regolabili in sei direzioni e una nuova vernice metallizzata Denim Blue, esclusiva e già inclusa nel prezzo. A bordo sono presenti anche sensori di parcheggio anteriori e posteriori e tutte le dotazioni di sicurezza previste dalle ultime normative.

"Con il lancio del nuovo allestimento Start, ora offriamo ai clienti una Opel Astra ancora più interessante. Ora possono risparmiare fino a 550 euro per un'auto 'made in Germany' già ampiamente equipaggiata. In questo modo, rendiamo la mobilità individuale ancora più accessibile a tutti, indipendentemente dal motore preferito - e allo stesso tempo significativamente più economica rispetto a molti dei nostri concorrenti".

L'offerta motorizzazioni resta ampia. La Opel Astra Start è proposta nella versione Hybrid da 107 kW (145 CV) e 230 Nm, dotata di cambio elettrificato a doppia frizione a sei marce per prestazioni e consumi efficienti. Per chi preferisce il diesel, è prevista un'unità da 96 kW (130 CV) con cambio automatico a otto rapporti. La versione 100% elettrica, Astra Electric Start, offre invece 115 kW (156 CV), 270 Nm di coppia e la pratica tecnologia di carica esterna V2L, che permette di utilizzare l'auto come fonte di energia mobile.

Dopo il debutto su altri modelli come Frontera e Combo, Opel introdurrà progressivamente l'allestimento Start su tutta la gamma, con l'obiettivo di rendere la mobilità individuale accessibile e ben equipaggiata. Le versioni di gamma superiore saranno ulteriormente arricchite per soddisfare le esigenze dei diversi clienti, accentuando ancora di più la distintività dei vari allestimenti.