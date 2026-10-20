Mercedes-Benz apre a Fellbach il più grande centro al mondo per auto storiche

Il nuovo Classic Center di Mercedes-Benz a Fellbach rappresenta la più grande struttura al mondo dedicata al restauro, all'assistenza e alla riparazione dei veicoli storici del marchio. Dopo un importante lavoro di ampliamento e ristrutturazione, il centro è stato inaugurato lo scorso fine settimana aprendo le porte a una realtà di oltre 18.000 metri quadrati interamente dedicata alle automobili che hanno segnato la storia della Stella.



All'interno dei circa 10.000 metri quadrati di officine, lavorano oltre 70 esperti specializzati nella manutenzione, riparazione e restauro di fabbrica. Le competenze abbracciano ogni modello, coprendo tutta la produzione Mercedes-Benz dal 1886 a oggi. Il centro integra direttamente gli Archivi del Gruppo, garantendo l'autenticità dei restauri e delle operazioni sui veicoli grazie all'accesso alle fonti storiche originali.



L'offerta di servizi è ampia: si va dalle operazioni di manutenzione e riparazione fino alla compravendita di auto storiche, alle valutazioni ufficiali della Casa costruttrice e alla fornitura di ricambi originali Mercedes-Benz Classic Genuine Parts. Questa sinergia di servizi rende Fellbach un punto di riferimento globale per chi desidera conservare e valorizzare il patrimonio automobilistico Mercedes-Benz.



Durante la cerimonia di inaugurazione, un momento di particolare rilievo è stato il conferimento del Mercedes-Benz Heritage Lifetime Achievement Award a Sandra Button, già presidente per molti anni del Pebble Beach Concours d'Elegance.





