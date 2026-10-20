Honda presenta le supersportive 2027: debutta la nuova CBR500R FOUR e arriva la rinnovata CBR600RR

Honda lancia la CBR500R FOUR 2027 e aggiorna la CBR600RR, proponendo design distintivo, tecnologie evolute e prestazioni adrenaliniche.

Honda amplia la gamma moto 2027 con due importanti novità della famiglia Super Sport: la nuova CBR500R FOUR, progettata per avvicinare una nuova generazione di motociclisti al mondo delle sportive, e la rinnovata CBR600RR, che affina le proprie caratteristiche per offrire prestazioni ancora più efficaci su strada e in pista.

Le due moto interpretano filosofie differenti, ma condividono la tradizione sportiva del marchio giapponese. La CBR500R FOUR introduce nella gamma europea un inedito motore a quattro cilindri da 500 cc e la tecnologia Honda E-Clutch di serie, mentre la CBR600RR punta su aggiornamenti tecnici, aerodinamica rivista e una gestione elettronica ancora più evoluta.

La nuova Honda CBR500R FOUR raccoglie idealmente l'eredità della CB400 SUPER FOUR, reinterpretandone il concetto in una proposta sviluppata per le esigenze dei motociclisti contemporanei. Il cuore del progetto è un inedito motore DOHC a quattro cilindri in linea di 500 cc, capace di erogare 72 CV (53 kW) e 47,4 Nm di coppia. La progressione si estende fino al limitatore fissato a 12.500 giri/min, con l'obiettivo di combinare una risposta sfruttabile nell'utilizzo quotidiano e un carattere sportivo ai regimi più elevati.

La ricerca della fluidità e dell'efficienza passa attraverso soluzioni tecniche specifiche, tra cui il riporto Ni-SiC delle canne dei cilindri, le punterie rivestite in DLC, le doppie prese d'aria ram-air e il sistema di aspirazione downdraft. A rendere la guida più accessibile interviene la tecnologia Honda E-Clutch, proposta di serie: il sistema permette di partire, fermarsi e cambiare marcia senza azionare la leva della frizione, lasciando comunque al motociclista la possibilità di utilizzare il comando manuale quando lo desidera. È prevista anche una versione da 35 kW, compatibile con i requisiti della patente A2.

La ciclistica abbina un nuovo telaio a diamante in tubi d'acciaio a una forcella KYB a steli rovesciati da 41 mm, un forcellone in alluminio e un impianto frenante anteriore con doppio disco e pinze radiali Nissin. Il sistema Throttle By Wire consente di selezionare tre Riding Mode predefiniti e due modalità USER personalizzabili, mentre il display TFT a colori da 5 pollici integra la connettività Honda RoadSync e una presa USB-C.

Anche il design contribuisce a definire l'identità della CBR500R FOUR, con una linea completamente nuova e un marcato accentramento delle masse verso l'avantreno, soluzione che ne sottolinea il dinamismo e richiama le sportive di cilindrata superiore. L'obiettivo è offrire una moto capace di unire contenuti tecnici di rilievo, facilità di utilizzo e un'impostazione autenticamente supersportiva.

La CBR600RR affronta il model year 2027 con una serie di interventi mirati a migliorare frenata, aerodinamica e interazione con il pilota. Dal ritorno sul mercato europeo con il model year 2024, la sportiva Honda ha registrato quasi 10.000 unità vendute in Europa, confermando l'interesse per una moto che combina l'utilizzo stradale con un'impostazione tecnica orientata anche alla guida in circuito.

Il motore a quattro cilindri in linea da 599 cc conferma una potenza massima di 121 CV (89 kW) a 14.250 giri/min, affiancata dalla frizione assistita e antisaltellamento e dal quickshifter, entrambi di serie. L'aggiornamento più significativo riguarda l'impianto frenante, che adotta nuove pinze anteriori Nissin ad attacco radiale derivate dalla CBR1000RR-R Fireblade. Debutta inoltre un nuovo modulatore ABS con tre modalità di intervento: Standard, Track e Race, pensate per adattare il comportamento del sistema alle diverse condizioni di guida.

Le modifiche interessano anche la carenatura anteriore. Il nuovo frontale integra profili aerodinamici nella carrozzeria al posto delle precedenti alette, mantenendo l'efficienza aerodinamica e il carico sull'avantreno, ma con un risultato estetico più filante e omogeneo. A completare gli aggiornamenti arriva un display TFT a colori da 5 pollici con interfaccia grafica rinnovata, progettato per rendere più immediata la lettura delle informazioni e la gestione delle funzioni disponibili.

La dotazione elettronica conferma un pacchetto completo, sviluppato per offrire un controllo preciso anche nella guida più impegnativa. Sono presenti la piattaforma inerziale Bosch a sei assi (IMU), il comando del gas Throttle By Wire, il controllo di trazione Honda Selectable Torque Control, il controllo antiimpennata, il Rear Lift Control per gestire il sollevamento della ruota posteriore e l'ABS con funzione Cornering. Un insieme di sistemi che permette di adattare il comportamento della moto tanto alla strada quanto all'utilizzo in pista.

Per chi desidera spingersi oltre nella guida sportiva, Honda metterà inoltre a disposizione tre Race Kit HRC, dedicati ai track day e alle competizioni. La CBR600RR 2027 consolida così la propria vocazione racing, puntando su interventi mirati senza rinunciare alle caratteristiche che ne hanno definito l'identità.

Con la nuova CBR500R FOUR e la CBR600RR aggiornata, Honda amplia ulteriormente la propria offerta Super Sport: da una parte una quattro cilindri inedita, accessibile anche ai possessori di patente A2 nella versione depotenziata; dall'altra una media cilindrata che continua a evolversi attraverso soluzioni tecniche derivate dall'esperienza nelle competizioni.