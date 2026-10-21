LEPAS svela la prima concept car alla Global Elegant Lifestyle Week di Wuhu
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LEPAS svela la prima concept car alla Global Elegant Lifestyle Week di Wuhu

LEPAS presenta la sua prima concept car alla Global Elegant Lifestyle Week a Wuhu, evento del gruppo Chery dedicato a design, tecnologia e mobilità premium.

di Sergio Pastore
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LEPAS ha presentato la sua prima concept car durante la Global Elegant Lifestyle Week a Wuhu, in Cina, segnando un momento chiave per il marchio premium a nuova energia del gruppo Chery. L'evento ha raccolto clienti, partner e stampa internazionale, offrendo un'esperienza immersiva con il tema Together in Elegance, in un programma ricco di test drive, discussioni e incontri dedicati all'innovazione della mobilità.

L'appuntamento rientra nel CHERY International User Summit 2026, manifestazione che riunisce le eccellenze tecnologiche e la community globale dei brand del gruppo, focalizzata su High Tech for Our Future Life. Chery ha illustrato i recenti traguardi nella mobilità sostenibile, come la produzione alimentata da energia verde, la ricarica intelligente e i robotaxi, con i sofisticati robot di AiMOGA Robotics protagonisti di dimostrazioni dal vivo.

I partecipanti hanno esplorato quattro pilastri fondamentali: design, tecnologia, guida e lifestyle, condividendo esperienze reali di utilizzo delle vetture LEPAS e confrontandosi sui diversi modi di vivere l'eleganza nei vari mercati mondiali. Le opinioni raccolte influenzeranno lo sviluppo di futuri prodotti e servizi del marchio.

Tra le iniziative più attese, il LEPAS Global Journey of Elegant Driving ha visto test su strada aperta e dimostrazioni delle tecnologie di bordo in condizioni reali, mentre il reveal ufficiale della concept car LEPAS ha offerto uno sguardo sulle linee della mobilità di domani. La settimana si è conclusa con la Global Elegance Night, raffinata serata che ha rafforzato i legami tra i partecipanti provenienti da diversi Paesi.

Il marchio LEPAS nasce sotto il claim Drive Your Elegance e adotta un linguaggio stilistico ispirato al leopardo, con la Leopard Aesthetics alla base dell'identità visiva. Lanciata ufficialmente in Italia nel 2026 con la gamma Super Hybrid plug-in, LEPAS mira a ridefinire il concetto di eleganza nella mobilità contemporanea.

Attraverso eventi come la Global Elegant Lifestyle Week e il CHERY International User Summit, il gruppo promuove l'innovazione, la collaborazione internazionale e una visione della mobilità sempre più centrata sull'utente, sottolineando il legame tra tecnologia, eleganza ed esperienza condivisa.

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