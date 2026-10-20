Nuova Renault Kangoo Van: più autonomia, prestazioni superiori e tecnologie innovative

Renault ha annunciato un importante aggiornamento per Kangoo VAN e Kangoo, con un focus particolare sulle versioni E-TECH Electric. Le novità principali riguardano una nuova batteria NMC da 52 kWh, due motorizzazioni elettriche più performanti e un miglioramento della ricarica rapida, accompagnati da un’interfaccia multimediale rinnovata. Questi interventi rafforzano la posizione del modello nel segmento delle furgonette e dei multispazio, dove Renault Kangoo VAN si conferma tra i leader sia in Francia sia in Europa.

La nuova batteria, derivata da quella di Renault 5 e Renault 4 E-TECH Electric, porta la capacità da 45 a 52 kWh. Secondo le versioni e gli allestimenti, l’autonomia in ciclo WLTP arriva fino a 354 km (omologazione in corso). Questo incremento migliora la versatilità nell’uso quotidiano, sia per i professionisti sia per i clienti privati. La ricarica in corrente continua sale da 80 a 100 kW di potenza massima: dal 15 all’80 per cento si passa in 30 minuti, recuperando fino a 240 km di autonomia, ovvero 61 km in più rispetto alla generazione precedente a parità di tempo di sosta. In corrente alternata restano disponibili le soluzioni da 11 kW e 22 kW, uniche sul mercato in questa categoria. Su wallbox da 11 kW la ricarica dal 15 all’80 per cento richiede tre ore e mezza, mentre con il caricabatterie da 22 kW il tempo scende a un’ora e 45 minuti. In mezz’ora, il tempo di una pausa pranzo, si recuperano circa 70 km. La pompa di calore è mantenuta per conciliare comfort e consumi contenuti.

La nuova batteria alimenta due motorizzazioni elettriche di nuova generazione, anch’esse derivate da Renault 5 e Renault 4. La prima eroga 100 kW (135 cv) e 270 Nm di coppia; la seconda raggiunge 115 kW (155 cv) e 300 Nm. Sostituiscono la precedente unità da 90 kW (120 cv) e 245 Nm. L’aumento di potenza e coppia si traduce in maggiore reattività in accelerazione e sorpasso. La versione da 135 cv offre le modalità Eco e Normal, mentre quella da 155 cv aggiunge la modalità Perfo, utile soprattutto a pieno carico. La selezione avviene tramite un pulsante dedicato sulla plancia. Sono disponibili quattro livelli di frenata rigenerativa (prima erano tre), selezionabili con le levette al volante. Il tradizionale selettore è sostituito dal nuovo e-shifter più compatto sulla plancia, che integra anche la funzione Auto Hold e libera spazio sulla consolle centrale.

Renault Kangoo VAN E-TECH Electric introduce inoltre funzionalità pensate per semplificare la guida elettrica. L’EV Route Planner aiuta a pianificare i percorsi, mentre il pre-condizionamento della batteria può essere gestito automaticamente quando si programma un itinerario oppure tramite comando sulla plancia. Sono disponibili anche il pre-condizionamento dell’abitacolo e la gestione della ricarica da remoto. È presente la funzione V2L (Vehicle-to-Load), che consente di utilizzare l’energia della batteria per alimentare apparecchiature esterne come compressori o utensili elettrici.

Su tutta la gamma, termica ed elettrica, arriva un nuovo display touchscreen da 10 pollici (precedentemente 8 pollici) con sistema OpenR Link. La qualità visiva è superiore e la reattività è raddoppiata. Il sistema è disponibile in due configurazioni, entrambe con Smartphone Replication (Apple CarPlay e Android Auto): una senza navigazione e una con navigazione integrata basata su mappe HERE (in sostituzione della precedente soluzione TomTom) e accesso alle applicazioni. Nelle versioni elettriche l’interfaccia concentra le funzioni dedicate alla gestione di spostamenti e ricarica. La connettività si arricchisce con prese USB-C su tutta la gamma: due vicino all’e-shifter (una per dati e una per ricarica), altre due opzionali abbinate al supporto smartphone e due ulteriori per i passeggeri posteriori su Kangoo. Il caricatore wireless per smartphone diventa magnetico e ventilato, passa da 15 a 25 W e integra la funzione Magsafe. È presente un nuovo pulsante per le chiamate d’emergenza e un’unità di telecomunicazione compatibile con eCall 4G e 5G.

Renault Kangoo VAN e Kangoo mantengono un radicamento industriale al 100 per cento in Francia. I veicoli sono assemblati presso la Manufacture de Maubeuge (Hauts-de-France), le batterie NMC da 52 kWh sono prodotte a Douai nel Centro Electricity, i motori elettrici a Cléon in Normandia e i moduli di collegamento al suolo a Le Mans. La gamma resta completa con motorizzazioni termiche ed elettriche: per Kangoo VAN sono disponibili diesel Blue dCi 95 o 115 (cambio manuale o automatico a seconda delle versioni) ed E-TECH Electric, nelle lunghezze L1 (4,49 m) e L2 (4,91 m), con allestimenti furgone, cabina allungata o telaio cabinato, a due o tre posti e doppia cabina a cinque posti. Kangoo per i privati propone gli allestimenti Évolution e Techno, compresi i Grand Kangoo, con motorizzazioni benzina e diesel e fino a sette posti. Nella versione L2 le porte laterali scorrevoli sono le più ampie della categoria.

I prezzi delle versioni aggiornate saranno comunicati nelle prossime settimane. In Francia Renault Kangoo VAN è primo nel mercato dei veicoli commerciali, sia termici sia elettrici, e Kangoo si colloca nella Top 3 delle autovetture del segmento. A livello europeo Kangoo VAN è nella Top 3 (con la versione E-TECH Electric al primo posto) e Kangoo nella Top 5. Questi aggiornamenti consolidano ulteriormente la posizione del modello, che dal 1997 ha contribuito a definire il segmento dei multispazio e che, con la terza generazione lanciata nel 2021 e il Grand Kangoo del 2023, continua a rispondere alle esigenze sia professionali sia private.