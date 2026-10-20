Norton Manx R trionfa al Red Dot: Best of the Best come eccellenza del design

Norton Manx R ha conquistato il prestigioso riconoscimento internazionale Red Dot: Best of the Best nella categoria Auto e Motociclette dei Red Dot Award: Design Concept 2026, consolidando la posizione del marchio tra i grandi protagonisti del design motociclistico contemporaneo. Il premio celebra l'approccio innovativo di Norton allo stile essenziale, mettendo in risalto la sua ambizione e capacità di ridefinire le regole nel mondo delle due ruote.

La Manx R si distingue per linee scolpite, proporzioni audaci e dettagli ricercati, elementi che hanno conquistato la giuria internazionale e sono la massima espressione della filosofia Norton: modernità, integrazione, impatto e connessione. La moto presenta una silhouette armoniosa dove carenatura, serbatoio e codone si fondono in modo dinamico, mentre i componenti meccanici a vista diventano veri e propri elementi di design. Finiture raffinate, comandi piacevoli al tatto e l'attenzione maniacale nella scelta dei materiali rendono la Manx R un oggetto dal forte impatto emotivo e sensoriale.

La Red Dot ha premiato non solo un concept ma una motocicletta già pronta, visibile e guidabile. Simon Skinner, Head of Design di Norton Motorcycles ha dichiarato: "Il Best of the Best è il massimo riconoscimento assegnato da Red Dot e appartiene a ogni membro del team che ha dato vita alla Manx R. Ciò che rende questa vittoria particolarmente significativa è che la giuria non ha premiato un concetto astratto di design, ma una motocicletta pienamente sviluppata e definita in ogni dettaglio, che i clienti possono già vedere, toccare e guidare. Con Manx R, abbiamo voluto creare una motocicletta dalla presenza inconfondibile in cui proporzioni, design essenziale e ogni dettaglio contribuiscono a renderla desiderabile. Questo riconoscimento celebra la creatività e l'impegno del nostro team, nonché la nostra ambizione di introdurre una visione distintiva della modernità nel mondo delle due ruote."

La Manx R si ispira all'alta orologeria nella precisione dei suoi dettagli, trasformando i componenti funzionali in veri elementi estetici. Ogni superficie, punto di contatto e materiale contribuisce a instaurare un legame autentico tra il pilota e la motocicletta, trasmettendo un senso di esclusività e cura artigianale.

Questo nuovo riconoscimento internazionale segue quello già ottenuto dalla Manx R agli International Design Excellence Awards 2026, a conferma della solidità delle competenze di design del marchio e dell'ascesa di Norton come luxury brand moderno ad alte prestazioni. La direzione creativa che ha portato a questi successi è stata definita in collaborazione con il Prof. Gerry McGovern OBE e portata avanti dai team interni guidati da Simon Skinner, Head of Design di Norton Motorcycles.

Il lavoro di Norton non si limita alle moto: la collaborazione con Foster + Partners ha permesso di tradurre la stessa attenzione alle forme e ai materiali anche nel concept retail globale, che riflette l'identità del marchio in ogni aspetto, dai prodotti agli ambienti dedicati alla clientela.



