BMW M entra nell’era elettrica: dal 2027 le alte prestazioni parlano a zero emissioni

BMW M si prepara a scrivere una pagina storica della propria leggenda. A partire dal 2027, i modelli ad alte prestazioni del brand offriranno l’esperienza della “Ultimate Driving Machine” in versione completamente elettrica, inaugurando una nuova era per il segmento delle sportive ad alte prestazioni. Un passaggio epocale che non rinnega il DNA racing di BMW M, ma lo evolve grazie alle tecnologie di ultima generazione della Neue Klasse.

“La prossima generazione di modelli è destinata a stabilire un nuovo punto di riferimento nel segmento delle vetture ad alte prestazioni”, afferma Franciscus van Meel, Managing Director di BMW M GmbH. Un obiettivo ambizioso, perseguito attraverso una combinazione inedita di dinamica di guida estrema, fruibilità quotidiana e soluzioni tecnologiche avanzate.

La futura gamma BMW M completamente elettrica nasce da un progetto sviluppato da zero, pensato per esprimere in modo autentico il carattere del marchio. La trazione elettrica integrale con azionamento individuale delle ruote, gestita da un controllo centrale evoluto, ridefinisce il concetto di dinamica BMW M, garantendo precisione, sicurezza e un piacere di guida senza precedenti, sia su strada sia in pista.

Cuore tecnologico dei nuovi modelli è l’innovativa architettura elettronica della Neue Klasse, basata su quattro potenti computer centrali, i cosiddetti “Superbrain”. Tra questi spicca l’Heart of Joy, dedicato alla dinamica di guida, che consente uno scambio dati ultrarapido e un controllo estremamente raffinato dei sistemi di trazione. Il risultato è una risposta immediata, aggiornamenti software più veloci e prestazioni complessive nettamente superiori.

Al centro della nuova esperienza di guida si colloca il BMW M eDrive, basato sulla tecnologia elettrica di sesta generazione (Gen6). Ogni ruota è azionata da un motore elettrico dedicato, una soluzione che permette al BMW M Dynamic Performance Control di modulare coppia e potenza con precisione millimetrica. Questo approccio consente una trazione ottimale anche nelle condizioni più estreme, massimizzando al tempo stesso il recupero energetico in frenata.

Non manca la possibilità di esaltare il carattere più puro del marchio: l’asse anteriore può essere completamente disaccoppiato, restituendo la classica trazione posteriore BMW M, sinonimo di coinvolgimento, efficienza e maggiore autonomia nei lunghi viaggi. A rendere l’esperienza ancora più emozionante contribuiscono modalità di guida dedicate, cambi di marcia simulati e un paesaggio sonoro di nuova concezione, studiato per amplificare il feeling sportivo anche in assenza del motore termico.

Fondamentale per le prestazioni è la nuova batteria ad alto voltaggio da oltre 100 kWh di energia utilizzabile, sviluppata specificamente per l’uso ad alte prestazioni. Grazie all’approccio “Design to Power”, alle celle cilindriche Gen6 ottimizzate, al sistema di raffreddamento evoluto e all’Energy Master, la batteria garantisce elevata potenza di picco, ricarica rapida grazie alla tecnologia a 800 Volt e massimi livelli di recupero energetico. Inoltre, il pacco batterie svolge una funzione strutturale, aumentando la rigidità del veicolo e migliorando ulteriormente la dinamica di guida.

Accanto alle prestazioni, BMW M guarda anche alla sostenibilità. Per la prima volta, nei modelli completamente elettrici ad alte prestazioni verranno introdotti elementi in fibre naturali, già sperimentati con successo nel motorsport. Questo materiale offre caratteristiche simili alla fibra di carbonio, ma consente una riduzione delle emissioni di CO₂e di circa il 40%, dimostrando come innovazione, leggerezza e responsabilità ambientale possano convivere.