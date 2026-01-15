Connect with us

Hi, what are you looking for?

Motori

BMW M entra nell’era elettrica: dal 2027 le alte prestazioni parlano a zero emissioni

Published

BMW M si prepara a scrivere una pagina storica della propria leggenda. A partire dal 2027, i modelli ad alte prestazioni del brand offriranno l’esperienza della “Ultimate Driving Machine” in versione completamente elettrica, inaugurando una nuova era per il segmento delle sportive ad alte prestazioni. Un passaggio epocale che non rinnega il DNA racing di BMW M, ma lo evolve grazie alle tecnologie di ultima generazione della Neue Klasse.

La prossima generazione di modelli è destinata a stabilire un nuovo punto di riferimento nel segmento delle vetture ad alte prestazioni”, afferma Franciscus van Meel, Managing Director di BMW M GmbH. Un obiettivo ambizioso, perseguito attraverso una combinazione inedita di dinamica di guida estrema, fruibilità quotidiana e soluzioni tecnologiche avanzate.

La futura gamma BMW M completamente elettrica nasce da un progetto sviluppato da zero, pensato per esprimere in modo autentico il carattere del marchio. La trazione elettrica integrale con azionamento individuale delle ruote, gestita da un controllo centrale evoluto, ridefinisce il concetto di dinamica BMW M, garantendo precisione, sicurezza e un piacere di guida senza precedenti, sia su strada sia in pista.

Cuore tecnologico dei nuovi modelli è l’innovativa architettura elettronica della Neue Klasse, basata su quattro potenti computer centrali, i cosiddetti “Superbrain”. Tra questi spicca l’Heart of Joy, dedicato alla dinamica di guida, che consente uno scambio dati ultrarapido e un controllo estremamente raffinato dei sistemi di trazione. Il risultato è una risposta immediata, aggiornamenti software più veloci e prestazioni complessive nettamente superiori.

Al centro della nuova esperienza di guida si colloca il BMW M eDrive, basato sulla tecnologia elettrica di sesta generazione (Gen6). Ogni ruota è azionata da un motore elettrico dedicato, una soluzione che permette al BMW M Dynamic Performance Control di modulare coppia e potenza con precisione millimetrica. Questo approccio consente una trazione ottimale anche nelle condizioni più estreme, massimizzando al tempo stesso il recupero energetico in frenata.

Non manca la possibilità di esaltare il carattere più puro del marchio: l’asse anteriore può essere completamente disaccoppiato, restituendo la classica trazione posteriore BMW M, sinonimo di coinvolgimento, efficienza e maggiore autonomia nei lunghi viaggi. A rendere l’esperienza ancora più emozionante contribuiscono modalità di guida dedicate, cambi di marcia simulati e un paesaggio sonoro di nuova concezione, studiato per amplificare il feeling sportivo anche in assenza del motore termico.

Fondamentale per le prestazioni è la nuova batteria ad alto voltaggio da oltre 100 kWh di energia utilizzabile, sviluppata specificamente per l’uso ad alte prestazioni. Grazie all’approccio “Design to Power”, alle celle cilindriche Gen6 ottimizzate, al sistema di raffreddamento evoluto e all’Energy Master, la batteria garantisce elevata potenza di picco, ricarica rapida grazie alla tecnologia a 800 Volt e massimi livelli di recupero energetico. Inoltre, il pacco batterie svolge una funzione strutturale, aumentando la rigidità del veicolo e migliorando ulteriormente la dinamica di guida.

Accanto alle prestazioni, BMW M guarda anche alla sostenibilità. Per la prima volta, nei modelli completamente elettrici ad alte prestazioni verranno introdotti elementi in fibre naturali, già sperimentati con successo nel motorsport. Questo materiale offre caratteristiche simili alla fibra di carbonio, ma consente una riduzione delle emissioni di CO₂e di circa il 40%, dimostrando come innovazione, leggerezza e responsabilità ambientale possano convivere.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

MODÀ e Bianca Atzei tornano insieme con l’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”

Spettacolo

Steve Hackett torna in Italia nel 2026: annunciato “The Best Of Genesis & Solo Gems Italian Tour” con cinque date

Spettacolo

KID YUGI pubblica il primo estratto “BERSERKER” dall’album “ANCHE GLI EROI MUOIONO”

Spettacolo

Lady Gaga: “Essere autentica è il mio unico trucco”. Il ritorno con MAYHEM e nuove prospettive per il futuro

Spettacolo

“Quarta Repubblica”: sgombero di Askatasuna e il caso della “famiglia nel bosco” al centro della puntata

Moda

Lancia HF: il nuovo orologio in edizione limitata che celebra il ritorno dello spirito sportivo

Tecnologia

TCL porta l’energia olimpica nei centri commerciali italiani con il Mall Tour “Road to Milano Cortina 2026”

Tecnologia

Ray-Ban Meta: lo stile intelligente che illumina le festività

Motori

Nuova Toyota Aygo X Hybrid: stile, tecnologia e tanto divertimento

Spettacolo

La nuova Masterclass di MasterChef Italia è pronta: inizia la sfida per il titolo

Spettacolo

Raf torna nei palasport con “Infinito – Palasport 2026”: tre grandi concerti a Roma, Milano e Napoli

Motori

Defender traccia il futuro della Dakar Rally: il brand britannico protagonista nella definizione delle rotte 2026

Spettacolo

Radio Italia Live – Il Concerto torna il 15 maggio 2026 in Piazza Duomo a Milano

Spettacolo

EMMA annuncia il nuovo “LA MUSICA POI Club Tour 2026”: un ritorno alle origini nei club italiani

Spettacolo

“Juventus. Primo Amore”: al cinema il documentario che celebra un decennio leggendario bianconero

Spettacolo

Tony Boy annuncia “TRAUMA” e il suo primo tour nei palazzetti

Motori

Stellantis al Salone dell’Automobile di Bruxelles: 62 veicoli in esposizione con due anteprime mondiali e due concept car

Spettacolo

Skunk Anansie al Pordenone Blues & Co. Festival 2026: la potenza di Skin infiamma il Parco San Valentino

Tecnologia

Twinkly lancia FX Wizard Enhanced: la nuova esperienza di illuminazione smart

Motori

La federazione Italiana golf ufficializza la collaborazione FIG-Kia Italia

Giochi

ASUS lancia i nuovi monitor gaming OLED ROG

Spettacolo

MADISON BEER: è uscito oggi il suo quarto album in studio “LOCKET”

Spettacolo

FILMMASTER firma la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

ROBBIE WILLIAMS: è uscito a sorpresa il suo nuovo e attesissimo album di inediti “BRITPOP”

Tecnologia

Huawei presenta tre nuovi gioielli tecnologici: lusso, produttività e fotografia al top

Spettacolo

Laura Pausini lancia “La Dernière Chanson (Due Vite)” con Julien Lieb e annuncia “IO CANTO 2” 

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Giochi

King of Tokyo: il celebre gioco da tavolo diventa videogioco nel 2026

Spettacolo

BTS annunciano il nuovo album “ARIRANG” e un tour mondiale negli stadi

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Spettacolo

GEOLIER: fuori oggi ovunque “TUTTO È POSSIBILE”, il suo quarto attesissimo disco

Spettacolo

HARRY STYLES: il 6 marzo esce il suo attesissimo nuovo album “KISS ALL THE TIME. DISCO, OCCASIONALLY.”

Motori

Kia celebra 25 anni di partnership e innovazione agli Australian Open 2026

Spettacolo

PLANET FUNK: esce domani 16 gennaio il nuovo album “BLOOOM”

Tecnologia

Midland celebra 20 anni di interfoni moto e lancia innovazioni a MBE 2026

Società

Consiglio di Stato conferma: ampliati dal 1976 i confini del Parco Nazionale d’Abruzzo nel versante laziale
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Motori

Nissan chiude il 2025 consolidando la leadership nei crossover elettrificati

Il 2025 è stato un anno cruciale per Nissan in Italia, un periodo in cui il marchio giapponese ha rafforzato la propria posizione di...

2 ore ago

Motori

Non solo ELO: la creatività e l’innovazione di Citroën al Salone Rétromobile

Citroën torna protagonista al Salone Rétromobile 2026 con uno spazio espositivo di 512 m² dedicato all’ingegno, alla creatività e all’innovazione che hanno segnato il...

2 ore ago

Motori

Toyota Yaris 2026: più stile, doppia tecnologia ibrida e nuovi dettagli premium

L’iconica Toyota Yaris si prepara a un nuovo passo evolutivo con un aggiornamento di gamma che punta a consolidare la sua reputazione di vettura...

3 ore ago

Motori

Volkswagen avvia un progetto europeo per migliorare la sicurezza stradale grazie ai dati dei veicoli

Il Gruppo Volkswagen annuncia una nuova iniziativa paneuropea volta a potenziare la sicurezza stradale attraverso l’analisi dei dati raccolti dai propri veicoli. Dopo i...

3 ore ago