BMW Maps con assistenza alla guida: dal 2026 nuova esperienza 3D a bordo

BMW si prepara a rivoluzionare l'esperienza di guida e navigazione grazie a una nuova generazione di mappe intelligenti con assistenza alla guida integrata. A partire da ottobre 2026, i veicoli BMW equipaggiati con il nuovo BMW Operating System X avranno a disposizione BMW Maps con assistenza alla guida, un sistema avanzato che fonde navigazione, percezione dell'ambiente e funzioni di supporto alla guida in un'unica vista 3D sul display centrale.

Questa innovazione permetterà ai conducenti di visualizzare non solo il prossimo step di navigazione, ma anche come il veicolo percepisce la propria posizione sulla strada e quali sistemi di assistenza sono attivi in ogni momento. Il display mostra la posizione esatta della vettura nella corsia e al corretto livello stradale, semplificando l'orientamento non solo in autostrada, ma anche agli incroci e nel traffico cittadino. Il risultato è una maggiore comprensione e fiducia nell'utilizzo di sistemi di assistenza e guida semi-automatizzata, ancora più intuitivi grazie a questa rappresentazione dinamica della situazione di guida reale.

Il sistema assume particolare rilevanza quando il veicolo affronta lunghi tragitti o scenari di traffico complessi, dove i dispositivi di assistenza sono fondamentali. Un esempio concreto è l'Highway Assistant 2, che permette la guida a mani libere su autostrada fino a 130 km/h e gestisce sia la velocità sia la traiettoria, includendo anche cambi di corsia assistiti in seguito alla conferma da parte del conducente tramite uno sguardo. Con la guida attiva tramite BMW Maps, l'assistenza copre l'intero percorso dall'ingresso fino all'uscita autostradale.

BMW ha annunciato inoltre che a partire dal 2027 la guida semi-automatizzata guidata dalla navigazione arriverà nelle aree urbane, inizialmente in Germania. Questo evidenzia come l'integrazione tra sistemi di navigazione, mappe dettagliate e sensoristica sia una delle chiavi per affrontare la complessità del traffico cittadino moderno.

"Un passo importante verso la guida altamente automatizzata è l'interazione intelligente tra navigazione e assistenza alla guida. BMW Maps con Driver Assistance mostra ai conducenti come guida, percezione dell'ambiente e funzioni di assistenza si fondano. Questo permette migliore orientamento quando è attivo il supporto alla guida - sviluppato dal BMW Group in collaborazione con Mapbox", dichiara Stephan Durach, Senior Vice President of Digital Services, Infotainment, and Connected Company di BMW Group.

Al riguardo interviene anche Peter Sirota, CEO di Mapbox, partner tecnologico fondamentale per lo sviluppo della nuova piattaforma: "Siamo entusiasti di collaborare con BMW Group per essere i primi a portare sul mercato questa nuova esperienza di navigazione. I conducenti possono vedere esattamente in quale corsia devono trovarsi e tutto ciò che avviene intorno al veicolo. Tutto viene raccolto in una vista senza soluzione di continuità - rendendo ogni viaggio più semplice così che i conducenti possano godersi il tragitto e non perdersi mai una svolta".

Il cuore tecnologico di questa evoluzione è una combinazione di intelligenza artificiale, dati di navigazione avanzati e tecnologia cartografica di nuova generazione sviluppata insieme a Mapbox. BMW Maps con Driver Assistance viene sviluppato internamente da BMW, offrendo una visualizzazione 3D unica che rappresenta un vero elemento distintivo nella guida intelligente. Il sistema mostrerà in tempo reale tutte le informazioni rilevanti, dalla presenza di veicoli e segnaletica alla situazione delle corsie e all'intervento dei sistemi automatici.

Al momento del lancio, la funzione sarà disponibile solamente in combinazione con Highway Assistant o Highway & City Assistant e solo in alcuni paesi, città e tratti stradali selezionati, con un rilascio progressivo a livello internazionale. La disponibilità e le funzionalità potrebbero variare in base al paese.

BMW Maps con Driver Assistance promette di trasformare tutto in un'unica vista 3D integrata: dalla navigazione alla percezione ambientale, passando per le funzioni di assistenza, creando un nuovo punto di riferimento nella guida intelligente e semplificata per tutti i clienti BMW.