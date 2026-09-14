Claudio Baglioni lancia il video di Un Treno Per Dove con la voce di Anna Foglietta

Claudio Baglioni prosegue il suo percorso artistico con il progetto multimediale Frammenti, una serie di video inediti pubblicati sui canali social ufficiali dell'artista. Da oggi è online un nuovo videoframmento che vede protagonista il brano Un Treno Per Dove, tratto dall'album La Vita è Adesso, il disco più venduto di sempre in Italia. La voce recitante dell'interpretazione è quella intensa e raffinata di Anna Foglietta, che presta il suo timbro ad alcuni passaggi del testo, accompagnando immagini storiche e nuove elaborazioni visive ispirate alla canzone.
Il video, disponibile sulle piattaforme social di Baglioni, si inserisce in un ciclo narrativo che scandisce l'attesa verso l'evento Che Notte È Questa! la partenza, la serie unica di sette concerti che si terranno dal 24 ottobre 2026 a Piazza di Siena, Villa Borghese, nel cuore di Roma. Qui, 44 anni fa, lo stesso Baglioni aveva inaugurato, con Alé-Oó, una delle prime grandi manifestazioni della musica live italiana.
Frammenti è un viaggio settimanale attraverso le tracce di La Vita è Adesso, ogni volta reinterpretate con immagini, illustrazioni, grafiche e celebri voci recitanti. L'obiettivo è costruire un vero e proprio bagaglio emotivo per il GrandTourLaVitaÈAdesso, percorrendo ricordi e suggestioni che preparano il pubblico alla vigilia del debutto. La scaletta dei concerti comprenderà non solo i brani più conosciuti della carriera di Baglioni, ma anche, per la prima volta, l'esecuzione live integrale di tutti i pezzi dell'album dei record.
Il lungo viaggio del GrandTour culminerà nel 2027 ai Fori Imperiali di Roma, con Che Notte È Questa! il ritorno, celebrando ancora una volta la storia della musica italiana nello scenario più iconico della capitale.
Con la pubblicazione di Un Treno Per Dove e la partecipazione di Anna Foglietta, il progetto Frammenti conferma l'ambizione di intrecciare musica, arte visiva e parola, offrendo ai fan un'esperienza coinvolgente e innovativa che li accompagna verso uno degli appuntamenti più attesi della scena live italiana.
Claudio Baglioni lancia il video di Un Treno Per Dove con la voce di Anna Foglietta
Claudio Baglioni presenta il progetto Frammenti con il video Un Treno Per Dove interpretato da Anna Foglietta, avvicinando il pubblico ai concerti 2026.
Claudio Baglioni prosegue il suo percorso artistico con il progetto multimediale Frammenti, una serie di video inediti pubblicati sui canali social ufficiali dell'artista. Da oggi è online un nuovo videoframmento che vede protagonista il brano Un Treno Per Dove, tratto dall'album La Vita è Adesso, il disco più venduto di sempre in Italia. La voce recitante dell'interpretazione è quella intensa e raffinata di Anna Foglietta, che presta il suo timbro ad alcuni passaggi del testo, accompagnando immagini storiche e nuove elaborazioni visive ispirate alla canzone.
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