FIAT Professional lancia TRIS e Doblò EasyPRO: soluzioni per la mobilità urbana e professionale

FIAT Professional presenta importanti novità a IAA Transportation 2026, puntando su accessibilità, innovazione e sostenibilità nella mobilità professionale urbana. TRIS, il primo micro-veicolo commerciale elettrico a tre ruote del marchio, debutta con l'obiettivo di rivoluzionare il trasporto dell'ultimo miglio. Progettato dal Centro Stile in Italia, TRIS si distingue per compattezza, autonomia e versatilità: è lungo solo 3,17 metri, ha un raggio di sterzata di 3,05 metri ed offre una portata utile di 430 kg in Europa. L'autonomia dichiarata è di 90 km secondo il ciclo WMTC. Disponibile nelle varianti Cargo Box (con porte) e Pick-up (senza porte), permette di trasportare fino a due europallet, rispondendo perfettamente alle esigenze delle imprese urbane e dei professionisti che operano in spazi congestionati.

A fianco di TRIS, debutta il nuovo Doblò EasyPRO, progettato per integrare semplicità, robustezza e praticità. Questa versione assicura una portata utile variabile da 650 kg fino a 1 tonnellata e un volume di carico massimo di 4,4 m³. Il design frontale rinnovato trasmette un senso di sicurezza e durata, mentre l'abitacolo si concentra su funzionalità ed ergonomia. Tra le soluzioni innovative figurano il sistema Flexiseat, per aumentare la flessibilità di carico, e il ModuTable opzionale, che trasforma l'abitacolo in un'efficiente postazione di lavoro mobile. La gamma delle motorizzazioni è ampia, comprendendo varianti termiche, una versione 100% elettrica e, prossimamente, una mild-hybrid. L'obiettivo è offrire ai lavoratori un veicolo accessibile, personalizzabile e adatto ad ogni esigenza.

FIAT Professional si conferma leader in un mercato in crescita. Nei primi otto mesi del 2026 il brand registra un aumento delle immatricolazioni da 87.600 a 91.900 unità, sostenuto dal successo di Ducato, storico best seller che celebra il 45° anniversario con oltre 3,5 milioni di esemplari prodotti dal 1981. Ducato rappresenta un riferimento tra i veicoli commerciali leggeri grazie anche al programma CustomFit, che permette di trasformare ogni veicolo secondo specifiche professionali, e alla presenza di E-Ducato, versione completamente elettrica con autonomia fino a 424 km (ciclo WLTP).

Con TRIS, il nuovo Doblò EasyPRO e Ducato, FIAT Professional si presenta a IAA Transportation 2026 con un'ambizione chiara: rendere la mobilità professionale più semplice, versatile e accessibile, dalla più piccola consegna urbana fino alle missioni di trasporto più impegnative.