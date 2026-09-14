Scania Dynamic 2026: efficienza, comfort e autonomia per il futuro dei trasporti

Scania alza il livello dell'innovazione con il lancio del nuovo Dynamic, presentato all'IAA 2026 e destinato a segnare un salto in termini di efficienza, comfort e versatilità nei camion di nuova generazione. I principali aggiornamenti del modello includono soluzioni che mirano a ridurre il consumo energetico su tutte le catene cinematiche: i veicoli elettrici vedono un taglio fino al 3% rispetto alla generazione precedente, mentre i modelli con motore endotermico raggiungono una riduzione del 2%.



Le novità estetiche e funzionali sono pensate per ottimizzare l'aerodinamica: specchi digitali, estensioni delle minigonne laterali, montanti frontali ridisegnati, nuove maniglie delle porte e un frontale maggiormente pronunciato, conforme ai più recenti regolamenti sulle dimensioni dei veicoli. Questi dettagli contribuiscono concretamente a una migliore efficienza nei consumi e a una guida più stabile e silenziosa.



Grande attenzione è stata posta anche al comfort del conducente. Sono stati introdotti materiali interni premium, sedili riprogettati, nuove opzioni di illuminazione e la possibilità di scegliere un letto reclinabile da 800 mm. Il risultato è un ambiente di guida migliorato che aumenta il benessere e la produttività nelle lunghe percorrenze.



Migliora anche la sicurezza grazie ai fari LED aggiornati, alle avanzate funzioni di assistenza alla guida e ai nuovi strumenti per una visibilità ottimale. In aggiunta, la praticità quotidiana viene rafforzata dalla presenza di un caricatore wireless integrato per dispositivi mobili.



Un aspetto particolarmente innovativo riguarda l'autonomia dei camion elettrici: grazie a batterie maggiorate e alla tecnologia di ricarica MCS (Megawatt Charging System), i nuovi veicoli Scania sono ora in grado di raggiungere fino a 720 km con una singola carica.



Infine, i servizi digitali e la suite Services 360 consolidano il valore aggiunto del Dynamic, mettono i clienti nelle condizioni di tradurre i progressi tecnologici in reali vantaggi operativi. Il supporto completo, dall'assistenza nella cabina al monitoraggio della flotta per il fleet manager, garantisce livelli superiori di controllo, efficienza e disponibilità dei mezzi.



La nuova gamma Dynamic mette dunque Scania in prima linea verso un trasporto sostenibile, intelligente e incentrato sulle esigenze reali di chi lavora nel settore.