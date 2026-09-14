Toyota accelera sull'idrogeno: tecnologia fuel cell avanzata per camion e motorsport

Toyota compie un nuovo passo avanti nell'utilizzo dell'idrogeno come soluzione per la neutralità carbonica nei trasporti pesanti, svelando a IAA Transportation 2026 le evoluzioni della propria strategia basata sulle celle a combustibile e una serie di collaborazioni d'eccellenza con partner leader del settore.

Il colosso giapponese collabora ora con Scania per fornire la tecnologia fuel cell di terza generazione a 40 veicoli pesanti, inseriti nel programma Pilot Partner di Scania. Questi nuovi truck saranno equipaggiati con un sistema a celle a combustibile Toyota da 300 kW, caratterizzato da compattezza e prestazioni pensate specificamente per le lunghe percorrenze e le esigenze degli operatori di flotte. L'avvio delle attività su strada è previsto per il primo trimestre del 2027.

Al tempo stesso, Toyota e IVECO lavorano insieme nel progetto EMPOWER, finanziato dall'Unione Europea nell'ambito di Horizon Europe, per portare camion elettrici a celle a combustibile di nuova generazione sulle strade europee. Il futuro IVECO S-eWay Fuel Cell, dotato di sistemi Toyota per una potenza totale di 300 kW, promette autonomia superiore a 900 km e oltre 25.000 ore di esercizio. Le fasi di prova sono in calendario per fine 2026, con test su strada nel 2027.

La tecnologia a idrogeno non si ferma ai trasporti commerciali. Toyota prosegue nella sperimentazione anche nel motorsport, settore considerato banco di prova estremo. Dal 2017, il costruttore testa propulsori a combustione interna alimentati a idrogeno e intende iscrivere nel 2027 il Toyota Hilux Fuel Cell nella categoria Future Mission 1000 della Dakar Rally. Nel 2028, il lancio sul mercato dell'Hilux Fuel Cell offrirà autonomia di oltre 400 km e una capacità di traino fino a 2,5 tonnellate.

L'impegno di Toyota va oltre lo sviluppo veicolistico: fondamentale è investire nelle infrastrutture per l'idrogeno. In Europa, progetti avviati in Germania e Paesi Bassi dimostrano il valore di una strategia integrata, mentre la recente regolamentazione sui carburanti alternativi apre la strada a una diffusione più rapida delle infrastrutture di rifornimento.

Il nuovo sistema Toyota di terza generazione promette il doppio della potenza, il doppio della durata e un aumento del 20% nell'efficienza del consumo del carburante rispetto alla generazione precedente, con costi notevolmente inferiori. Questo salto tecnologico avvicina i camion a celle a combustibile alle prestazioni dei diesel, pur eliminando le emissioni allo scarico.

Il cammino di Toyota si conferma concreto anche sul fronte delle partnership strategiche: Volvo Group, Daimler Truck AG, Cellcentric e Toyota hanno firmato un accordo che vedrà Toyota entrare come azionista paritario in Cellcentric, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo di Cellcentric nello sviluppo e produzione di sistemi fuel cell per i trasporti pesanti. La nuova alleanza, ancora soggetta ad approvazione regolatoria, punta a consolidare la leadership tecnologica europea nel settore.

L'idrogeno può svolgere un ruolo importante nella mobilità sostenibile, dove la resilienza energetica e le esigenze operative impegnative sono fondamentali. Toyota non sta solo sviluppando tecnologie a celle a combustibile e veicoli, ma siamo anche impegnati a supportare l'infrastruttura necessaria per alimentarli. Facendo avanzare la nostra tecnologia a celle a combustibile e collaborando con partner lungo tutta la catena del valore, Toyota mira a contribuire a costruire gli ecosistemi necessari per portare la mobilità a idrogeno vesro una diffusione più ampia, ha dichiarato Shinichi Yasui, Vicepresidente Esecutivo, R&D, Toyota Motor Europe.