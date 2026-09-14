GWM conquista due riconoscimenti al Torino Automotive Design Award 2026

GWM si impone al Torino Automotive Design Award 2026 aggiudicandosi due dei nove premi principali tra 87 modelli di 46 marchi valutati dalla giuria di dieci testate specializzate. La ORA 5 trionfa come Best Interior Design nella categoria Family Car mentre la Tank 300 riceve il riconoscimento per la Best Technological Innovation nella categoria Premium Car.

I premi sono arrivati a soli due mesi dall'arrivo di GWM sul mercato italiano. La seconda edizione del prestigioso concorso torinese ha suddiviso i veicoli in tre categorie - City Car, Family Car e Premium Car - giudicandoli su design esterno, design interno e innovazione tecnologica. La premiazione si è svolta oggi al Teatro Regio di Torino.

La GWM ORA 5, C-SUV di 4,47 metri disponibile con motorizzazioni benzina, full hybrid Hi2 e anche elettrica (prezzi da 26.950 euro), viene apprezzata per l'abitacolo ispirato al concetto Triple Moments of Time. L'interno ricrea tre momenti della giornata: la luce del mattino grazie alle ampie superfici vetrate, il comfort diurno con sedili ergonomici e l'atmosfera serale dell'illuminazione ambientale (a 64 colori nella versione Premium). Il sistema offre un display centrale da 14,6 pollici, quadro strumenti da 10,25 pollici, 33 vani portaoggetti, console a doppio livello e vano climatizzato accessibile anche dal divano posteriore.

La GWM Tank 300 si distingue per la tecnologia e conquista il premio per Innovazione Tecnologica. Il fuoristrada con telaio a longheroni - in concessionaria da novembre a partire da 46.500 euro - adotta il sistema plug-in hybrid Hi4-T inedito in Europa: motore 2.0 turbo benzina, unità elettrica da 120 kW (163 CV), trasmissione ibrida a nove rapporti, per un totale di 300 kW (408 CV) e 750 Nm, più un'autonomia elettrica WLTP fino a 95 km (versione in corso di omologazione). L'architettura parallela non disaccoppiata garantisce la trazione anche a batteria scarica, con riduttore a due velocità, bloccaggi dei differenziali e nove modalità di guida.

Due premi assegnati da chi le automobili le giudica per mestiere, a due mesi dall'avvio delle vendite in Italia, dicono che la nostra gamma parla il linguaggio del mercato europeo. Il riconoscimento all'abitacolo di ORA 5 e all'innovazione di Tank 300 tocca esattamente le qualità su cui abbiamo costruito l'offerta italiana: design, tecnologia e valore, commenta Giuseppe Lovascio, Chief Operating Officer di GWM Italia.

Le vetture vincitrici sono esposte davanti al Teatro Regio di Torino fino a domenica 13 settembre, a ingresso libero. Entrambe sono inoltre visibili allo stand GWM in Piazza Castello, con ORA 5 disponibile per test drive gratuiti dai Giardini Reali. I modelli saranno anche protagonisti della Supercar Parade di sabato 12 settembre a Venaria Reale. GWM conferma così la sua strategia di crescita europea puntando su qualità, tecnologia e attenzione alle esigenze del mercato locale.