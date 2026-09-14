GWM conquista due riconoscimenti al Torino Automotive Design Award 2026
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GWM conquista due riconoscimenti al Torino Automotive Design Award 2026

GWM ottiene due premi al Torino Automotive Design Award: ORA 5 miglior abitacolo tra le Family Car e Tank 300 miglior innovazione tecnologica tra le Premium.

di Ettore Rungo
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GWM si impone al Torino Automotive Design Award 2026 aggiudicandosi due dei nove premi principali tra 87 modelli di 46 marchi valutati dalla giuria di dieci testate specializzate. La ORA 5 trionfa come Best Interior Design nella categoria Family Car mentre la Tank 300 riceve il riconoscimento per la Best Technological Innovation nella categoria Premium Car.

I premi sono arrivati a soli due mesi dall'arrivo di GWM sul mercato italiano. La seconda edizione del prestigioso concorso torinese ha suddiviso i veicoli in tre categorie - City Car, Family Car e Premium Car - giudicandoli su design esterno, design interno e innovazione tecnologica. La premiazione si è svolta oggi al Teatro Regio di Torino.

La GWM ORA 5, C-SUV di 4,47 metri disponibile con motorizzazioni benzina, full hybrid Hi2 e anche elettrica (prezzi da 26.950 euro), viene apprezzata per l'abitacolo ispirato al concetto Triple Moments of Time. L'interno ricrea tre momenti della giornata: la luce del mattino grazie alle ampie superfici vetrate, il comfort diurno con sedili ergonomici e l'atmosfera serale dell'illuminazione ambientale (a 64 colori nella versione Premium). Il sistema offre un display centrale da 14,6 pollici, quadro strumenti da 10,25 pollici, 33 vani portaoggetti, console a doppio livello e vano climatizzato accessibile anche dal divano posteriore.

La GWM Tank 300 si distingue per la tecnologia e conquista il premio per Innovazione Tecnologica. Il fuoristrada con telaio a longheroni - in concessionaria da novembre a partire da 46.500 euro - adotta il sistema plug-in hybrid Hi4-T inedito in Europa: motore 2.0 turbo benzina, unità elettrica da 120 kW (163 CV), trasmissione ibrida a nove rapporti, per un totale di 300 kW (408 CV) e 750 Nm, più un'autonomia elettrica WLTP fino a 95 km (versione in corso di omologazione). L'architettura parallela non disaccoppiata garantisce la trazione anche a batteria scarica, con riduttore a due velocità, bloccaggi dei differenziali e nove modalità di guida.

Due premi assegnati da chi le automobili le giudica per mestiere, a due mesi dall'avvio delle vendite in Italia, dicono che la nostra gamma parla il linguaggio del mercato europeo. Il riconoscimento all'abitacolo di ORA 5 e all'innovazione di Tank 300 tocca esattamente le qualità su cui abbiamo costruito l'offerta italiana: design, tecnologia e valore, commenta Giuseppe Lovascio, Chief Operating Officer di GWM Italia.

Le vetture vincitrici sono esposte davanti al Teatro Regio di Torino fino a domenica 13 settembre, a ingresso libero. Entrambe sono inoltre visibili allo stand GWM in Piazza Castello, con ORA 5 disponibile per test drive gratuiti dai Giardini Reali. I modelli saranno anche protagonisti della Supercar Parade di sabato 12 settembre a Venaria Reale. GWM conferma così la sua strategia di crescita europea puntando su qualità, tecnologia e attenzione alle esigenze del mercato locale.

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