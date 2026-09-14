Kia PV7: il nuovo van elettrico che rivoluziona la mobilità commerciale

Kia svela PV7, il suo nuovo van completamente elettrico della gamma PBV (Platform Beyond Vehicle), pensato per ridefinire gli standard di spazio, flessibilità e capacità di carico nei settori business e trasporto passeggeri. Presentato all'IAA Transportation 2026 di Hannover, il PV7 rappresenta la risposta diretta alle crescenti esigenze della mobilità professionale e collettiva, integrando soluzioni tecnologiche avanzate e un design distintivo.



PV7 sarà disponibile nelle due versioni principali: Passenger e Cargo. La versione Passenger mette al centro la massima flessibilità configurativa dei sedili e il comfort nei viaggi lunghi, mentre la Cargo si focalizza su una capacità di carico fino a 8,0 m³, una soglia di carico bassa e una praticità pensata per le imprese.



Entrambe le varianti beneficiano dell'architettura dedicata E-GMP.S, che offre ricarica ultra-rapida a 800V, lunga autonomia e una gamma scalabile di propulsori. Grazie alle batterie agli ioni di litio NCM da 71,5 e 96,2 kWh, il PV7 può raggiungere un'autonomia (Cargo Long Range) superiore a 460 km secondo ciclo WLTP.



La praticità non si limita alle prestazioni. PV7 introduce innovazioni come la doppia porta di ricarica (anteriore e laterale posteriore), la funzione Smart Walk Away che chiude automaticamente le porte scorrevoli e la gestione remota dello stato delle porte del vano di carico. Non manca la tecnologia Vehicle-to-Load (V2L), che permette di alimentare attrezzature e dispositivi professionali direttamente dal veicolo, rendendolo ideale anche per chi lavora in mobilità.



Sul fronte della connettività, PV7 integra il sistema Pleos Connect basato su Android Automotive OS, un vero e proprio ecosistema digitale che permette la gestione di navigazione, applicazioni business e aggiornamenti software over-the-air. Gleo AI, l'assistente vocale dotato di intelligenza artificiale, garantisce inoltre un controllo intuitivo delle funzioni di bordo.



Dal punto di vista della sicurezza, PV7 è dotato di una suite completa di sistemi ADAS tra cui Forward Collision-Avoidance Assist, Lane Keeping Assist 2.0, Smart Cruise Control, Highway Driving Assist e il Remote Smart Parking Assist. Sono presenti sette airbag, incluso uno esclusivo airbag anteriore lato passeggero montato sul tetto.



Il design riprende la filosofia Opposites United di Kia: proporzioni decise, silhouette cab-forward e dettagli pensati per massimizzare facilità di accesso, spazio e robustezza. La plancia digitale e i display da 12,9 e 14,6 pollici migliorano l'esperienza di guida e la consultazione dei dati di servizio. Materiali bio-based e riciclati sono impiegati in tutto il veicolo, sottolineando il focus sulla sostenibilità.



Le versioni PV7 Cargo sono disponibili in configurazioni a 2 o 3 posti, pensate per logistica e piccole-medie imprese, con possibilità di personalizzare i materiali del pianale e scegliere diverse tipologie di portelloni. Il modello Passenger può ospitare fino a nove persone in Europa (undici in Corea), con configurazioni dei sedili che privilegiano confort, praticità e facilità di riconfigurazione.



Nel 2027 è previsto il lancio in Corea ed Europa, seguito da numerose varianti e modelli convertiti, fino a un totale di 23 configurazioni tra Cargo, Passenger, Chassis Cab e veicoli specialistici. Il PV9, atteso per il 2029, espanderà ulteriormente l'offerta Kia PBV.



PV7 rappresenta il passo successivo nel nostro percorso verso una mobilità personalizzata, costruendo sulle basi poste da PV5. Combinando hardware sviluppato per applicazioni specifiche, software pensati per il business e servizi PBV dedicati, PV7 va oltre il semplice veicolo per offrire una soluzione completa che aiuta i clienti a raggiungere maggiore produttività, flessibilità e valore a lungo termine, ha dichiarato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia.



L'arrivo di PV7 segna una tappa importante per la strategia PBV di Kia, offrendo alle flotte, ai servizi navetta, alle PMI e alla mobilità personale un prodotto flessibile, efficiente e innovativo, pronto a soddisfare le esigenze di un mercato in rapida evoluzione.