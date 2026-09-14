BMW Motorrad International GS Trophy 2026: Avventura estrema tra i monti della Transilvania

La decima edizione della BMW Motorrad International GS Trophy è ufficialmente decollata tra le suggestive montagne della Transilvania, in Romania, accogliendo 30 rider provenienti da 13 nazioni pronte a condividere un'avventura senza paragoni.

Situato ai piedi dell'antico borgo di Colțești, con una fortezza del XIII secolo che sovrasta il campo base, il trofeo si snoda tra paesaggi incontaminati, fitti boschi e le imponenti vette dei Carpazi, una delle ultime grandi aree selvagge d'Europa dove dominano ancora lupi grigi e numerosi orsi bruni.

Le squadre, divise in team maschili e femminili, affrontano sei giorni e circa 1.500 chilometri tra sterrati, attraversamenti di fiumi, ripide salite e discese, sentieri di montagna e tratti di asfalto tortuoso. La metà del percorso si svolge su terreni non asfaltati, mettendo a dura prova concentrazione, tecnica e spirito di squadra.

La motocicletta protagonista di questa edizione è la nuovissima BMW R 12 G/S, fornita a ciascun partecipante dopo le consuete verifiche mediche e l'equipaggiamento personalizzato. Abilità di guida, gestione pratica e mentale delle sfide e resilienza saranno fondamentali per superare ogni ostacolo di questa competizione d'altura.

Il GS Trophy non è una gara di velocità, ma un'avventura condivisa: viene premiato chi dimostra precisione, giudizio, resistenza e, soprattutto, capacità di lavorare in squadra. I partecipanti si aiutano a vicenda risolvendo prove pratiche e intellettuali, valorizzando la solidarietà e il rispetto reciproco, cuore pulsante della comunità GS. Le prove speciali regalano punti ma l'obiettivo resta mostrare un ventaglio completo di capacità nel motociclistico d'avventura, piuttosto che la pura prestazione.

Le squadre quest'anno vedono la partecipazione di otto formazioni maschili a tre membri e cinque femminili a due partecipanti, tra cui rappresentanti di Germania, Europa, Ucraina, Stati Uniti, Sud Corea, Giappone, Cina e Australia. Protagonisti con esperienze che spaziano dall'esplorazione all'insegnamento, dal lavoro nell'industria automobilistica sino a soldati, manager, tecnici e content creator.

Tra le storie più rappresentative, quella di Fabi Fenner, giovane tecnico meccatronico tedesco; Norman Pleissner, viaggiatore a tempo pieno in America; o ancora Stephanie Townsend, contabile americana il cui amore per la GS è cresciuto dopo aver visto Long Way Round. Spiccano anche profili femminili come Rikki Dryden e Lisa Porter dall'Australia, Jasmin Habegger dalla Germania e team al femminile provenienti da Europa e Asia.

Il terreno romeno, definito un ritorno alle origini per la GS Trophy, promette imprevisti e prove costanti grazie alla varietà di paesaggi tra tradizioni secolari, cultura autentica e ospitalità straordinaria. Ogni giorno, i concorrenti si cimentano in sfide che testano non solo le capacità di guida ma anche la prontezza nel problem-solving, necessarie per chi sceglie l'avventura "lontano da tutto".

In questa cornice unica, le parole di Martin Schleypen, Event Director e Head of Brand Management BMW Motorrad, riassumono lo spirito della manifestazione: "Il GS Trophy unisce persone da tutto il mondo con una passione comune: l'avventura, la guida e la BMW GS. Non è solo una competizione. Si tratta di spirito di squadra, amicizie internazionali ed esperienze condivise che continuano a risuonare molto dopo la fine dell'evento. Per me, questa unica comunità è ciò che definisce davvero la magia del GS Trophy".

Dopo la manifestazione, i clienti BMW Motorrad potranno rivivere parte di queste emozioni grazie ai tour "Follow the Trails", che permetteranno di seguire le orme del trofeo in sella alle moto ufficiali dell'evento. Un'opportunità unica per immergersi nei percorsi più iconici, vivendo la stessa passione dei protagonisti del GS Trophy 2026.