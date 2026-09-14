Nuove opzioni di personalizzazione per BMW X5 e BMW iX5: più stile e funzionalità

BMW presenta nuovi accessori e personalizzazioni per X5 e iX5, tra cui M Performance Parts, cerchi fino a 23 pollici e box tetto Aero ottimizzati.

BMW amplia le possibilità di personalizzazione per la nuova generazione della BMW X5 e per la prima volta introduce una gamma di accessori anche per la versione completamente elettrica, la BMW iX5. Le novità riguardano sia le prestazioni estetiche che la funzionalità, rispondendo alle esigenze di chi cerca sportività e praticità nella vita quotidiana.

I nuovi BMW M Performance Parts si concentrano innanzitutto sull'aerodinamica e sul design, offrendo componenti specifici per entrambe le versioni. Fra i più rilevanti spiccano i front trims e gli splitter anteriori in fibra di carbonio che valorizzano la griglia Iconic Glow, celebre per il suo profilo luminoso. Il kit include inoltre un inedito spoiler tetto nero lucido e flow blades posteriori in carbonio posizionate ai lati del diffusore posteriore.

Particolare attenzione è stata riservata anche ai materiali: le calotte specchio esterne e il diffusore posteriore sono in aramide, una fibra composita che offre la stessa resistenza e aspetto del carbonio ma assicura anche la piena funzionalità dei sensori e delle antenne grazie alla sua permeabilità alle onde elettromagnetiche.

L'offerta dei cerchi M Performance si amplia con nuove soluzioni per tutte le stagioni. Gli appassionati possono scegliere tra ruote complete estive e invernali da 21 a 23 pollici, con la novità assoluta dei cerchi in lega leggera 23 pollici Y-spoke 1110 M Bicolor Jet Black, lavorati a specchio per un effetto ancora più esclusivo. Per i modelli dotati di motore V8 è previsto, fuori dai mercati europei, un impianto di scarico M Performance con terminali in fibra di carbonio che esaltano anche l'estetica della marmitta.

Sul fronte della funzionalità, BMW introduce i nuovi box tetto Aero, disponibili in tre dimensioni da 350, 450 e 550 litri. Ognuno offre 30 litri di capacità aggiuntiva rispetto ai modelli precedenti e presenta una forma ottimizzata per ridurre la resistenza all'aria. A questi si affiancano borse modulari per bagagliaio e trasporto realizzate in poliestere balistico resistente, con dettagli nubuck, maniglie ergonomiche, tracolle imbottite e comparti dedicati come quello per le scarpe. Una soluzione versatile per sfruttare al massimo lo spazio anche fuori dall'auto grazie alla BMW rear box da 300 litri, montabile sul portabici posteriore.

Non mancano soluzioni studiate per il comfort a bordo. Il sistema Travel & Comfort vede l'arrivo di nuovi supporti per tablet e smartphone, compatibili fino a 7 pollici e dotati di attacco magnetico. Sono disponibili sia il portatablet standard che la versione Pro, che aggiunge regolazioni supplementari e raffinate finiture argentate. I tappetini BMW all-weather e la protezione bagagliaio, entrambi impermeabili, garantiscono massima protezione degli interni anche nelle condizioni atmosferiche più difficili.

Il pacchetto di accessori è stato pensato per offrire agli automobilisti un grado elevato di personalizzazione, sia in termini di estetica sportiva che di praticità per il trasporto e l'utilizzo quotidiano. Gli aggiornamenti per la nuova BMW X5 e soprattutto per la BMW iX5 aprono una nuova era, unendo tradizione e innovazione nel mondo dei SUV premium.