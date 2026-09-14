Hyundai lancia MOCEAN in Italia: mobilità auto con abbonamento flessibile e digitale

Hyundai presenta MOCEAN, il suo servizio europeo di auto in abbonamento in Italia: offerta digitale e all-inclusive, da 12 a 24 mesi, accessibile e trasparente.

Hyundai introduce MOCEAN, la nuova soluzione di mobilità in abbonamento, che arriva ora anche in Italia per offrire una modalità innovativa e flessibile di utilizzo dell'auto. MOCEAN si rivolge ai clienti alla ricerca di maggiore libertà, praticità e possibilità di scelta, affiancandosi alla già nota formula Hyundai Renting e ampliando le opzioni di accesso alle vetture del marchio coreano.

Il servizio, completamente digitale e all-inclusive, permette di sottoscrivere un abbonamento mensile senza anticipo, scegliendo tra durate di 12 o 24 mesi. Nel canone sono compresi assicurazione, manutenzione, assistenza e tassa di proprietà, offrendo massima trasparenza sui costi ed eliminando sorprese o spese accessorie. Il processo, dalla selezione del modello alla consegna a domicilio, avviene interamente online.

"Con MOCEAN, stiamo offrendo ai clienti in Italia una maggiore libertà di scelta nel modo in cui accedono alla mobilità personale. Basato su flessibilità, semplicità e trasparenza, MOCEAN consente a ciascun cliente di selezionare la soluzione che meglio si adatta al proprio stile di vita e alle proprie esigenze in evoluzione. Piuttosto che sostituire i tradizionali modelli di proprietà o utilizzo del veicolo, stiamo ampliando la gamma di opzioni disponibili per i nostri clienti e supportandoli lungo l'intero percorso, dalla scelta del veicolo fino all'esperienza di guida stessa. MOCEAN rappresenta un ulteriore importante passo nell'impegno di Hyundai nel mettere il cliente al centro dell'esperienza di mobilità".

MOCEAN offre accesso a quattro segmenti di auto Hyundai, dalle city car come i20 e BAYON ai SUV bestseller KONA e TUCSON, fino a Santa Fe per chi desidera maggiore spazio. Disponibili motorizzazioni benzina, mild-hybrid e full hybrid, così da rispondere a tutte le esigenze, sia per clienti privati che per le piccole imprese. L'offerta è pensata per chi preferisce una soluzione senza anticipo e di durata contenuta, ideale per giovani, professionisti, famiglie e chi cerca massima flessibilità nella gestione del veicolo.

A differenza del noleggio a lungo termine classico, il cui riferimento rimane Hyundai Renting (con contratti da 36 a 48 mesi), MOCEAN si caratterizza per l'assenza di vincoli pluriennali e per la semplicità di gestione, mettendo in primo piano la praticità. Il servizio già opera con successo in Regno Unito, Spagna, Germania e Francia, basandosi su punti di forza riconosciuti come qualità della consegna a domicilio, efficacia della rete di assistenza e trasparenza delle condizioni contrattuali.

Nei prossimi mesi, l'offerta italiana di MOCEAN si arricchirà di opzioni con durate ancora più brevi (3 o 6 mesi) e di modelli elettrici e plug-in hybrid, ampliando ulteriormente la gamma disponibile. Si tratta di un ulteriore passo avanti della strategia di Hyundai per fornire una varietà sempre maggiore di soluzioni di mobilità smart e flessibile, in linea con le nuove tendenze di mercato.



