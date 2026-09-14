Tesla Semi, svelata la configurazione europea: autonomia di 550 km e consegne dal 2027

Tesla Semi debutta all'IAA Transportation 2026 di Hannover con le specifiche europee: 550 km di autonomia stimata, ricarica fino a 800 kW e consegne dal 2027.

Il futuro dell'autotrasporto passa sempre più attraverso l'elettrificazione e Tesla Semi si prepara a conquistare il mercato europeo. L'azienda americana ha annunciato le specifiche della configurazione destinata al Vecchio Continente, anticipando un ingresso nel settore dei veicoli commerciali pesanti che punta su efficienza, prestazioni e riduzione dei costi operativi.

Il camion elettrico sarà protagonista all'IAA Transportation 2026 di Hannover, in Germania, dal 14 al 20 settembre, dove operatori delle flotte e pubblico potranno osservare da vicino la versione europea del modello. L'appuntamento rappresenta un'importante occasione per conoscere più nel dettaglio il progetto Tesla, mentre l'inizio delle consegne ai clienti europei è previsto per il 2027.

Progettato da zero come veicolo elettrico, Tesla Semi combina l'esperienza del costruttore nel campo delle batterie, dei powertrain e del software con le esigenze del trasporto merci a lunga distanza. La configurazione europea offre un'autonomia stimata di 550 km e un consumo energetico dichiarato di 1,0 kWh/km.

Il sistema di ricarica rapida è pensato per ridurre i tempi di fermo durante le attività di trasporto. Tesla indica la possibilità di recuperare fino al 60% dell'autonomia in 30 minuti, con una potenza di ricarica fino a 800 kW per la configurazione europea. La rete Megacharger, progettata specificamente per i veicoli commerciali, può invece raggiungere una potenza massima di 1,2 MW, contribuendo a rendere più efficienti le soste operative.

Sotto la cabina trovano posto tre motori elettrici indipendenti sugli assi posteriori, capaci di sviluppare una potenza di trazione fino a 800 kW. Il peso a vuoto è inferiore a 9.100 kg, mentre il peso lordo misto raggiunge le 40 tonnellate. Completa la dotazione tecnica un sistema ePTO, ovvero una presa di forza elettrica, con potenza fino a 25 kW. Tesla precisa che i valori possono variare in funzione della configurazione del veicolo.

L'architettura elettrica del Tesla Semi è stata sviluppata per offrire una risposta immediata dell'acceleratore e una coppia disponibile in modo progressivo a qualsiasi velocità. Queste caratteristiche permettono al camion di affrontare le pendenze più impegnative e di inserirsi nel traffico con maggiore prontezza, mantenendo un'erogazione fluida e prevedibile.

Rispetto a un tradizionale veicolo commerciale diesel, la propulsione elettrica promette inoltre una riduzione di rumore e vibrazioni, a vantaggio del comfort del conducente. L'assenza di un sistema di post-trattamento dei gas di scarico e la maggiore semplicità del powertrain contribuiscono a ridurre la complessità meccanica.

Per gli operatori professionali, il tema centrale non riguarda soltanto le emissioni, ma anche la redditività. Secondo Tesla, il Semi è progettato per offrire un costo energetico per chilometro inferiore rispetto al diesel in numerosi scenari operativi, insieme a costi di manutenzione più contenuti.

La presenza di un minor numero di parti mobili, la diagnostica remota e gli aggiornamenti software via Internet possono contribuire a limitare gli interventi in officina e a migliorare la disponibilità del veicolo. L'obiettivo è ridurre il costo totale di proprietà nel corso del ciclo di vita, consentendo alle flotte di combinare sostenibilità ambientale ed efficienza economica.

Dal 14 al 20 settembre, Tesla Semi sarà esposto allo stand Tesla dell'IAA Transportation di Hannover, una delle principali manifestazioni europee dedicate ai veicoli commerciali, alla logistica e ai trasporti. I visitatori potranno scoprire la configurazione europea e, in base alla disponibilità, partecipare a esperienze da passeggero a bordo del camion elettrico.

Con la presentazione delle specifiche e l'annuncio delle consegne previste nel 2027, Tesla compie un ulteriore passo verso l'ingresso nel mercato europeo dell'autotrasporto pesante. I prossimi mesi saranno decisivi per conoscere prezzi, disponibilità e ulteriori dettagli tecnici del Semi destinato alle flotte del continente.